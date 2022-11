Othmarsingen Neue Dorfbeiz Chline Pflueg: Wie das Original, aber anders Zwei ehemalige Angestellte des Gasthofs Pflug eröffnen eine Beiz in dessen Sinne – bringen aber ihre eigene Handschrift rein. Eva Wanner 30.11.2022, 05.00 Uhr

Ab Donnerstag amten hier (v.l.): Mareike, Livia Paulin im Service und Nazir Jawanshir in der Küche. Bild: Eva Wanner

Der Name ist herzig. Vor allem aber bedeutend. Denn «Chline Pflueg» kommt nicht von ungefähr, sondern vom legendären Gasthof in Othmarsingen. Dem «Pflug», der wegen einer Überbauung abgerissen wird.

Geführt wurde er 37 Jahre lang von Alexa «Lexi» Waeber; 23 Jahre zuvor von ihren Eltern. Bei Waeber in der Küche gearbeitet hat 16 Jahre lang Nazir Jawanshir. Und während zweieinhalb Jahre im Service im «Pflug» war Livia Paulin. Die beiden Letzteren sind nun im Handelsregisteramt eingetragen: Sie haben die chline Pflueg GmbH gegründet. Sie führen mit dem guten Rat der langjährigen Wirtin des Originals im Hintergrund nun eben eine neue Dorfbeiz weiter, ganz im Geiste des grossen «Pflug». Und mit deren Segen; «Ich sehe viel von mir in ihr», sagt Waeber über Paulin. Ihre ehemalige Angestellte wisse, worum es bei der Gastronomie gehe. Eines, das habe sie immer gesagt: «Egal, ob Strassenarbeiter oder Direktor, bei uns sind beide einfach Gast.» Waeber war von der Idee von Paulin und Jawanshir so begeistert, dass sie es war, die den Namen für die Beiz vorschlug.

Sonst hätte das Dorf keine Beiz mehr

Das alles ging schnell. Erst im September hatte das Restaurant Marti an der Hendschikerstrasse 5 geschlossen. Paulin und Jawanshir, der zuletzt auf der Kartbahn in Wohlen und in der «Krone» in Lenzburg tätig gewesen war, wagten den Sprung in die Selbstständigkeit und pachteten den Gasthof. Schon am Donnerstag, 1. Dezember, geht das neue Restaurant auf.

Gastronomie ist ein hartes Gewerbe – warum tut man sich das an? «Es ist meine Leidenschaft», sagt Paulin. Mit allen möglichen Menschen zu tun zu haben, zu wirten, das tue sie gerne. Und: «Der ‹Pflug› fehlt im Dorf – und ohne den ‹Chline Pflueg› hätte Othmarsingen gar kein Restaurant mehr», sagt sie.

Der Name verrät es: Die neue Beiz wird etwas kleiner als das Vorbild. Doch finden sich darin ein Raucherzimmerchen, der Gastraum mit Stammtisch, ein Saal, ein Sitzungszimmer sowie ein Dutzend Hotelzimmer.

Geöffnet sein wird die Beiz jeweils von Montag bis Freitag von 6 Uhr morgens, wenn die ersten Gäste ihren Kaffee vor der Arbeit trinken möchten, bis Mitternacht, wenn die letzten Durst und Hunger gestillt haben. Apropos: Wie viel «Pflug» in der neuen Dorfbeiz ist, sieht man auch an den Speisen. Das Schnitzelpfännchen steht ebenso auf der Speisekarte wie die Salatsauce à la «Lexi». Alles, wie es damals war, und eben doch ganz anders. Geist und Küchenduft des ehemaligen Restaurants an der Hauptstrasse leben an der Hendschikerstrasse 5 auf jeden Fall weiter.