Wie der Wert von Land für die Melioration ermittelt wird

Othmarsingen Mit Punkten festlegen, was ein Stück Land wert ist: «Heute sind Fehler in der Flächenermittlung nicht mehr möglich» Um zu ermitteln, was man bekommt, muss man zuerst wissen, was man hat. Das ist der Grundsatz der sogenannten Bonitierung, die wiederum Grundlage für die Melioration ist. Mit Punkten wird festgelegt, was ein Stück Land wert ist. Wie das funktioniert, erfuhren möglicherweise Betroffene und Interessierte an einer Infoveranstaltung. Eva Wanner Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Pläne studieren: Wie wurden die Grundstücke bewertet? Eva Wanner

Bonitierung. Das klingt sehr papierig – und ist es auch. Deshalb ist es aber nicht minder wichtig im Prozess zur modernen Melioration in Othmarsingen.

Gestartet hat dieser vor bald zehn Jahren. Von 2013 bis 2017 wurde vorgeplant, wie 321 Parzellen auf rund 140 Hektaren sinnvoller verteilt werden können. Das Projekt stiess auf Kritik, Landeigentümer befürchteten, dass sie bei einem Landabtausch zu kurz kämen. Dennoch sagte an der Gemeindeversammlung im November 2019 eine Mehrheit Ja zum Projekt, das rund 3,8 Millionen Franken kosten soll, wovon die Gemeinde 885’000 Franken trägt. Zum deutlichen Abstimmungsergebnis beigetragen hat möglicherweise das Hochwasser 2016, bei dem grosse Teile von Othmarsingen überschwemmt wurden. Denn auch der Hochwasserschutz ist ein Ziel der Neustrukturierung des Grundes von Othmarsingen.

Bonitierung liegt noch bis 31. Mai auf

Nach dem Ja des Souveräns ging es an die Erarbeitung der Grundlagen für die Melioration. Ein wichtiger Teil davon ist eben die Bonitierung. Vereinfacht dargestellt wird damit der Wert eines Stücks Land festgelegt.

Die Unterlagen dazu liegen seit Montag und noch bis am 31. Mai in der Gemeindeverwaltung auf. Sprich: Man kann einsehen, wie das Land bewertet wurde – und allenfalls Einsprache erheben. Am Montagabend liessen sich gut 40 Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und Interessierte persönlich von Begleitkommission und technischer Leitung informieren.

«Heute sind Fehler in der Flächenermittlung nicht mehr möglich»

Oliver Flury, Geschäftsleiter der Flury Planer und Ingenieure AG, leitete mit Beispielen durch den Prozess der Bonitierung. Die Grundlagen dafür bieten Unterlagen des Bundes und Datenbanken. Früher, noch ohne Zugriff auf die genauen Daten, sei die Fehleranfälligkeit viel grösser gewesen. «Heute sind Fehler in der Flächenermittlung nicht mehr möglich», hielt Flury fest.

Ermittelt werden bei der Bonitierung sogenannte Bodenpunkte. Einfluss auf die Punktzahl haben Direktzahlungen, Abzüge gibt es etwa für Hanglage, denn je steiler das Land liegt, desto schwieriger ist es, zu bewirtschaften. Punkte abgezogen werden aber auch für die Lage am Waldrand, am Rand von Hecken-, Feld- und Ufergehölzen sowie Uferstreifen von Gewässern. Denn bei solchen Flächen müssen bestimmte Abstände für das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln und Düngern beachtet werden. Andere Flächen wie Wald, Gewässer oder öffentliche Wege erhalten pauschale Punkte. «Nicht einberechnet wird die emotionale Nähe oder Abneigung, die jemand zum Land hat», sagte Flury.

Frühestens in zweieinhalb Jahren wird getauscht

Grundsatz der Melioration ist: Man bekommt bei einem Tausch den gleichen Wert, den man gibt. Das generelle Projekt, also was abgetauscht wird, liegt aktuell allerdings noch beim Kanton zur Vorprüfung.

Gerhard Schnetzer, Fachspezialist Meliorationen beim kantonalen Landwirtschaftsamt, informierte über das weitere Vorgehen. «Es sind Fachstellen informiert, von denen ich selbst nicht wusste, dass es sie gibt», meinte er und schmunzelte. Bei einer sogenannten Tagfahrt wird sich der Bund das Land vor Ort ansehen und dann einen Vorbescheid erteilen. Der Regierungsrat genehmigt das Projekt und spricht einen Verpflichtungskredit. Dann liegt das generelle Projekt auf und es wird eine Grundsatzverfügung durch den Bund verhängt. «Dann ist es fix und man kann nicht mehr viel verändern oder abtauschen», betonte Schnetzer. Wenn alles optimal laufe, sei die Neuzuteilung des Grundes in zweieinhalb Jahren so weit.

Weitere Auskünfte erteilt werden am Samstag, 7. Mai, von 10 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 12. Mai, von 19 bis 21 Uhr, jeweils in der Aula des neuen Schulhauses.

