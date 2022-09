Überfall auf Migroltankstelle in Othmarsingen

Othmarsingen Migroltankstelle mit Messer überfallen – Täter auf der Flucht Am Sonntagabend überfiel ein Unbekannter die Migroltankstelle in Othmarsingen. Er erbeutete Bargeld. Die Täterschaft blieb trotz Fahndung verschwunden. 12.09.2022, 16.14 Uhr

Mit schwarzer Maske vermummt betrat ein Unbekannter am Sonntagabend kurz nach 21:30 Uhr die Migroltankstelle am Ahornweg in Othmarsingen. Er bedrohte die Angestellten mit dem Messer und verlangte Geld. Anschliessend flüchtete er mit einer unbekannten Menge Bargeld zu Fuss in unbekannte Richtung.