FC Othmarsingen leidet unter Entwicklung in der Baubranche

Othmarsingen «Für uns ist das eine Riesenkatastrophe»: FC muss wegen Lage in der Baubranche auf neues Garderobenhaus warten Überlastete Firmen, teure Rohstoffe – was die aktuelle Entwicklung in der Baubranche für einzelne Projekte bedeuten kann, bekommt der FC Othmarsingen gerade schmerzlich zu spüren. Der Gemeinderat hat den Neubau des FC-Hauses verschoben. Deshalb muss sich der Club nun weiter mit ungenügender Infrastruktur arrangieren. Eva Wanner 17.09.2022, 05.00 Uhr

Das Garderobengebäude des FC Othmarsingen hätte eigentlich schon länger ausgedient – der Neubau muss aber warten. Eva Wanner

Es reicht einfach nicht mehr. Zwei Garderoben mit nur einer Duschanlage und keine Möglichkeit, Frauen und Männer oder Kinder und Erwachsene zu trennen. «Das ist heutzutage eine unmögliche Situation», sagt Beat Dünki, Präsident und Sportchef des FC Othmarsingen. Als das Häuschen des Clubs 1996 in Betrieb genommen wurde, tschutteten auf dem Platz noch lediglich vier Mannschaften. Heute sind es 13 Teams in verschiedenen Alterskategorien. So war es dem Büchlein zur Sommergemeindeversammlung 2021 zu entnehmen.

Darin erwähnt wurde auch die Elektroheizung – und die Tatsache, dass diese so schon seit Jahren nicht mehr bewilligungsfähig ist. Der Souverän hatte ein Einsehen und sprach 800'000 Franken. Damit sollte die Infrastruktur um zwei Garderoben mit Nassräumen erweitert werden. Ausserdem sind eine WC-Anlage, ein rollstuhlgerechtes WC, ein Schiedsrichterraum, ein Büro für den Spielbetrieb und ein Technikraum für die neue Heizungsanlage geplant.

Die Freude beim FC währte nicht lang. Der Bau verzögert sich wegen der aktuellen Situation in der Baubranche, wie die Gemeinde auf ihrer Website mitteilt. Der FC wird zum Opfer einer internationalen Entwicklung. «Für uns ist das eine Riesenkatastrophe», sagt FC-Präsident Dünki. «Wir waren geschockt.» Der FC könne aber nichts tun, ausser abwarten. Mit der neuen Garderobe wäre ein Projekt für Mädchen und Frauen gestartet worden, die wieder in Othmarsingen hätten Fussball spielen können. Das wird abgeblasen. Vorerst verschiebt die Gemeinde den Baubeginn auf das kommende Frühjahr, wie es in einer Mitteilung auf der Website heisst. Ob wirklich dann schon gebaut werde, werde sich noch weisen, sagt Dünki konsterniert.

60 Prozent teurer als genehmigt

Auch bei der Gemeinde herrscht dahingehend mässig grosser Optimismus, wie auf Anfrage zu erfahren ist: «Der Gemeinderat hofft, dass sich die Situation in absehbarer Zeit beruhigt. Es ist aber durchaus möglich, dass mit dem Baubeginn noch deutlich länger zugewartet werden muss.»

Für rund 70 Prozent der Arbeiten am Neubau seien Offerten eingeholt worden; sie lagen 60 Prozent über dem Kostenvoranschlag. Viele Firmen seien sehr gut ausgelastet und hätten darum gar nicht erst ein Angebot eingereicht, heisst es weiter. Und: «Aufgrund der sehr hohen Energiekosten und der teilweise bestehenden Lieferengpässe haben sich diverse Materialien wie zum Beispiel Armierungseisen massiv verteuert.» Das Projekt abzuändern, wäre kaum möglich. Die Vorlage, über die der Souverän abgestimmt hatte, sei bereits kostenoptimiert gewesen. «Relevante Einsparungen sind bei gleich bleibendem Projektumfang nicht möglich.»

Die Gemeinde habe sehr grosses Verständnis für die Enttäuschung des Fussballklubs und hoffe, dass das Projekt «innert nützlicher Frist» realisiert werden könne. Abwarten also auch von dieser Seite. Allerdings mit einem Angebot: «Selbstverständlich kann der FC die grosszügige Infrastruktur, also Garderoben, Duschen und so weiter, der Mehrzweckhalle und Turnhalle benützen.» Die Halle liegt allerdings im Dorf, die Sportanlage Falkenmatt am Rande.

