Neues Pächterpaar übernimmt «La Bussola» in Othmarsingen

Othmarsingen Frischer Wind im «La Bussola»: Neues Pächterpaar übernimmt Mehmet und Gül Sungur führen neu das Restaurant am Bahnhof in Othmarsingen. Ihnen gefällt die Atmosphäre – und dem Vermieter gefällt der Arbeitseifer der Pächter. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Von links: Pächterpaar Mehmet und Gül Sungur und Vermieter Ermanno Melillo. Bild: Eva Wanner

Beworben hatten sich einige. Ermanno Melillo achtete bei der Suche nach neuen Pächtern für das Restaurant La Bussola in Othmarsingen aber nebst den Qualifikationen auf zwei Dinge: Sympathie und Arbeitseifer. «Sie haben Freude an der Arbeit und sind sehr engagiert», sagt er nun über das Pächterpaar, das den Zuschlag erhalten hat.

Gül Sungur lacht: Ihr Mann Mehmet lebe für das Kochen, sagt sie. Es sei sein Traumberuf. Das Wirtepaar führte das Restaurant Schönegg in Untersiggenthal und als dort der Mietvertrag auslief, machten sie sich auf die Suche nach einem neuen Lokal. «Zufällig stiessen wir auf ‹La Bussola› und die Fotos, die Lage, die Atmosphäre, das alles gefiel uns sehr gut.»

Das «La Bussola» liegt direkt am Bahnhof Othmarsingen. Melillo hat das Lokal vor bald 30 Jahren gekauft und um- und ausgebaut. Eine geschlossene, beheizbare Terrasse baute er an, machte alles offener und heller. Der italienische Charme, den sein Besitzer aus seinem Herkunftsland mitgebracht hat, ist unübersehbar. Und dann ist da ja auch noch der Name: «La Bussola» heisst «der Kompass», eine Hommage an ein Tanzlokal in Italien, das gemäss Melillo sehr bekannt war.

«Hauptsache, ich habe mit Menschen zu tun»

24 Jahre lang haben Melillo und seine Frau Maria das Lokal selbst geführt und es dann verpachtet. «Wir haben Paare gesehen, die sich verliebt und dann geheiratet haben, Kinder bekamen und deren Konfirmationsfeier bei uns ausrichteten», erinnert er sich gerne zurück. Und meint augenzwinkernd in Richtung des neuen Pächterpaars: «Vielleicht bleiben sie ja auch 24 Jahre.» Das Restaurant liegt ihm sehr am Herzen, und man wird ihn ab und an auch dort antreffen – «so lange sie mich nicht rauswerfen».

Gül Sungur kommt eigentlich aus einer anderen Branche, dem Verkauf. Die Gastronomie gefalle ihr aber auch, «Hauptsache, ich habe mit Menschen zu tun», sagt sie. Unter den Gästen fänden sich auch solche, die schon seit Jahren in das Restaurant am Bahnhof kommen. Angehörige des Militärs, die beim Armeelogistikcenter im Ort beschäftigt sind, Einheimische und Nicht-Einheimische.

Es fehlt noch jemand im Service

Die Karte hat das neue Pächterpaar gegenüber seiner Vorgängerin etwas ausgebaut. Nebst Pizza und Pasta wird nun auch gutbürgerliche Schweizer Küche geboten, «Cordon bleu, Rösti, Kalbsleber und mehr», zählen sie auf. Mittagsmenus variieren, ebenso der Monats-Hit.

Und noch etwas ist neu: die Öffnungszeiten. Das Restaurant macht nun bereits um 8.30 Uhr auf für Kaffee und Gipfeli. Die Zeiten werden möglicherweise noch angepasst, erst einmal müssen sich Paar, Restaurant und Gäste finden und sehen, was funktioniert.

Etwas fehlt noch: Personal. Eine Person sei bereits im Service angestellt, eine weitere lasse sich schwierig finden. Bis das passiert ist, chrampfen die beiden eben mehr.

Offerierter Eröffnungsapéro: Samstag, 21. Januar, von 11 bis 15 Uhr mit Getränken und Antipasti. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr. www.la-bussola.ch

