Vorschau auf die Gemeindeversammlung von Othmarsingen

Othmarsingen Eine Million mehr eingenommen als gedacht – 1,5 Millionen sollen wieder ausgegeben werden Der Souverän von Othmarsingen hat an der Gemeindeversammlung am 17. Juni über eine erfreuliche Jahresrechnung ebenso zu befinden wie über mehrere Kredite für Sanierungen. Ausserdem stehen neue Verträge für die Lieferung von Wasser und ein neues Reglement auf dem Programm. Eva Wanner 11.06.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde hatte mit deutlich weniger Steuereinnahmen gerechnet, als sie schliesslich eingenommen hat. Chris Iseli

Das teuerste Traktandum der Gemeindeversammlung Othmarsingen ist der Verpflichtungskredit für die Erneuerung des Föhrenwegs – wenn es angenommen wird.

Die Strasse sei in schlechtem Zustand, ebenso die Wasserleitungen, die wie beim Fichtenweg aus den Jahren 1964/65 stammen und ersetzt werden sollen. Das ist dem Weisungsbüchlein zur Versammlung vom Freitag, 17. Juni, zu entnehmen. 965'000 Franken sollen die Arbeiten an und unter den Strassen kosten, das Geld kommt aus der Kasse der Spezialfinanzierung Wasserversorgung.

Fast 540'000 Franken kosten soll die Sanierung von Kanalisationsleitungen in der Gemeinde. Laut Ausführungen des Gemeinderats müssen verschiedene Leitungen in unterschiedlichem Masse saniert werden. Bezahlt wird das aus der Spezialfinanzierung Abwasser.

Und nochmals geht es um Wasser: Die Lieferungsverträge mit den Gemeinden Brunegg, Hendschiken und Mägenwil sollen erneuert werden. Unter anderem neu ist, dass Mägenwil und Brunegg eine jährliche Grundgebühr leisten. Hendschiken nicht, weil die Bezugsmenge primär der Notwasserversorgung diene. Es fehlt nur noch das Ja aus Othmarsingen, Brunegg hat an der Gemeindeversammlung bereits zugestimmt, ebenso die zuständigen Organe der anderen beiden Gemeinden, heisst es.

Unerwartet grosses Plus in der Rechnung

Neu ist ausserdem das Abfallreglement der Gemeinde. 2009 hatten die Othmarsingerinnen und Othmarsinger Ja dazu gesagt, von Kehrichtsäcken auf Abfallmarken umzustellen. Per 1. Januar 2023 soll beides möglich sein – beziehungsweise notwendig: «Für die Bewirtschaftung der Unterflur-/Halbunterfluranlagen ist es zwingend, dass der Kehricht in offiziellen Gebührensäcken oder bei zugelassenem Wägesystem in handelsüblichen Kehrichtsäcken entsorgt wird», wird erläutert.

Leicht angepasst werden einige Gebühren: 1,60 Franken für Kehrichtgebührenmarken bei brennbarem Sperrgut werden neu pro acht Kilogramm statt wie bisher pro vier Kilogramm erhoben. Die Grundgebühr für Landwirtschafts-, Industrie- und Gewerbebetriebe bleibt bei 60 Franken bei geringer Abfallmenge, wenn sie also vergleichbar ist mit einem Haushalt. Neu werden 240 Franken bei grosser Abfallmenge erhoben.

Deutlich besser abgeschlossen als gedacht hat die Jahresrechnung. Statt einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung hat ein Plus von über einer Million Franken resultiert. Die Gemeinde sei gemäss Annahmen des Kantons wegen der Pandemie von Rückgängen bei den Steuern juristischer und natürlicher Personen ausgegangen. Das habe sich nicht bestätigt – und es kam zu einer Abweichung von über 800'000 Franken gegenüber dem Budget.