Othmarsingen Die Ukrainerin, die im Dirndl die Geissel schwingt: «Es ist gut für den Körper und die Seele» Anastasia Volik flüchtete im März aus der Ukraine in der Schweiz. Ein Brauchtum in Othmarsingen fasziniert sie besonders. Eva Wanner Jetzt kommentieren 09.12.2022, 10.00 Uhr

In Othmarsingen hat sich Anastasia Volik in einen Brauch verliebt: Chlauschlöpfe. Sie liess sich von einem Bekannten professionell fotografieren, um eine Erinnerung daran zu haben. Bild: zvg

Sie hielt sich die Ohren zu. Im März flüchtete Anastasia Volik mit ihrer Familie aus Sumy im Nordosten der Ukraine in die Schweiz. Erst lebten sie in Aarau, dann in Othmarsingen. Pünktlich zum Jugendfest kamen sie in das Dorf – und erlebten das, was auch vielen hierzulande nicht bekannt ist: Geisselchlöpfe oder Chlauschlöpfe.

Und eben: Sie hielt sich und ihrem 3-jährigen Sohn die Ohren zu und riss die Augen auf vor Erstaunen, wenn nicht Entsetzen. «Wie kann man nur und was soll das?», habe sie gedacht. Es sei laut und unglaublich heftig.

Doch wenige Monate später flatterte ein Info- und Einladungsflyer ins Haus, das sie und ihre Familie mit anderen Geflüchteten bewohnen. Volik merkte, dass es sich bei der brachialen Angelegenheit um ein regionales Brauchtum handelt – und ihr Interesse war geweckt.

Ein befreiendes Gefühl

Dazu muss man wissen: Volik unterrichtete in der Ukraine Englisch und tut das mit Schülerinnen und Schülern in der Heimat nach wie vor, wenn diese Strom zur Verfügung haben. In dieser Sprache wird auch das Interview geführt, immer wieder streut sie aber deutsche Worte ein. Denn sie hat schon in ihrem Heimatland begonnen, die Sprache zu lernen, und jetzt, da sie in der Schweiz ist, will sie ihre Kenntnisse, wo immer es geht, vertiefen. Genau das war denn auch einer der Gründe, weshalb sie sich für das Chlauschlöpfe interessierte. «Ganz ehrlich, erst wollte ich einfach die Gelegenheit nutzen, mit Menschen von hier zusammen zu sein, mich zu unterhalten, einfach dabei zu sein», sagt sie.

Das Chlöpfe helfe ihr, Stress abzubauen. Bild: zvg

Doch dann wagte sie es und nahm eine Geissel in die Hand. Und war sehr, sehr schnell fasziniert. Zwar traf sie ab und zu den eigenen Körper statt den Boden, schnürte sich den Strick gar versehentlich um den Hals, aber das alles verblasste, als sie merkte, wie gut ihr das «Chlöpfe» tut. «Es ist Sport und Kultur und es ist gut für den Körper und die Seele», schwärmt sie. Denn es sei anstrengend, die Muskeln werden gebraucht, ebenso der Kopf, denn es sei alles eine Frage der Strategie. Es sei aber auch schlichtweg befreiend. «Für mich und viele andere Menschen aus der Ukraine ist es eine extrem stressige Zeit», sagt sie, «das Chlauschlöpfe hilft, Druck abzubauen».

Auf an den regionalen Wettbewerb

Was sie ebenfalls faszinierte und was ihr an der Schweiz im Allgemeinen sehr gut gefällt: Die Menschen empfingen sie sehr offen. Natürlich gab es beim Chlöpfe Tipps und Tricks von den Profis, sie sei aber immer bestärkt und nie abschätzig oder schlecht behandelt worden.

Volik landete in Othmarsingen auf Platz zwei – und darf deshalb am Sonntag am regionalen Chlauschlöpf-Wettbewerb in Staufen mitmachen. «Mir ist völlig klar, dass ich keine Chance habe», sagt sie und lacht, wie sie es oft tut. Aber darum gehe es auch nicht. Sie nennt denn olympischen Gedanken: Dabei sein ist alles. Und sie meint es auch so. Denn dabei sein heisst für sie, nicht nur eine Teilnehmermedaille zu erhalten, sondern näher an das Land zu rücken, in dem sie noch für unbestimmte Zeit leben wird.

Ein bisschen früheres Leben

Was auch der Jury in Othmarsingen gleich ins Auge fiel: Die junge Frau trägt beim Chlöpfe ein Dirndl. «Natürlich weiss ich, dass das mit der Schweiz eigentlich nichts zu tun hat», sagt sie. Als sie das Dirndl gesehen habe, habe sie aber nicht widerstehen können. Denn in der Ukraine habe sie gerne Vintage-Mode getragen und auch verkauft. Sie habe sich ein Stück weit damit identifiziert, durch Kleidung immer wieder jemand anderes zu sein.

Ihre umfangreiche Kleidersammlung hat sie bei der Flucht, die innert Stunden entschieden war, nicht mitnehmen können. Aber Stück für Stück baut sie sich hier ihr Hobby wieder auf. «Ich liebe Brockenhäuser», kommt sie ins Schwärmen. Dinge nicht wegzuwerfen, sondern sie an einen Ort zu bringen, wo sie jemand erwerben und Freude daran haben kann, das sei eine grossartige Sache. Für sie sei das Hobby, sich an alten Dingen zu erfreuen, sich zu stylen und besonders zu kleiden, eine Art Verbindung zum Leben, das sie vorher führte. Und von dem sie weiss, dass es so oder so nie mehr dasselbe sein wird, wie es das war.

Aber eben: Anastasia Volik lacht oft und gerne. Denn natürlich macht auch sie sich Gedanken über Politik, über die Zukunft. Auch über das Jetzt, das sie manchmal verzweifeln lassen könnte, wenn sie nicht Anker für sich finden würde, die sie ihr Lachen beibehalten lässt. Wie eben das Chlauschlöpfe. Und sie wird ganz bestimmt wieder etwas finden, dass ihr Freude bereitet und sie näher an Land und Leute bringt.

