Obergerichtsentscheid Obergericht bezeichnet Maskenverweigerer als «querulatorisch», gibt ihm aber teilweise recht Er trug im Zug keine Maske, trat zur Gerichtsverhandlung mit Trychlern auf und weigerte sich, auf der Anklagebank Platz zu nehmen. Trotzdem hätte das Bezirksgericht Aarau ein Urteil fällen statt den Strafbefehl für zurückgezogen erklären müssen, konstatiert das Obergericht. Eva Wanner Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Im Juli war der Fall am Bezirksgericht Aarau verhandelt worden – beziehungsweise eben nicht. Florian Wicki

Der Satz ist bezeichnend. «Die weitschweifige, auf 25 Seiten abgefasste Beschwerde erweist sich als überwiegend querulatorisch und mehrheitlich unverständlich, weshalb auf sie in weiten Teilen von vornherein nicht einzugehen ist.» Das schreibt das Obergericht im Urteil zu einem Maskenverweigerer, der sich im Juli vor dem Bezirksgericht Aarau zu verantworten hatte. Antonio (Name geändert) trug im Zug trotz entsprechender Pflicht mehrfach keine Maske – und zog sie auch auf die Aufforderung des Bahnpersonals hin nicht an. Er erhielt einen Strafbefehl von der Oberstaatsanwaltschaft. Dagegen erhob er Einsprache und wurde zur Verhandlung in Aarau vorgeladen.

Der 28-Jährige erschien in Begleitung. Nicht in juristischer, sondern in lautstarker: Mehrere Freiheitstrychler begleiteten ihn, liessen ihre Protestglocken vor dem Gericht tönen und forderten «Friede, Freiheit, s Volch isch souverän». Einige der Trychler hatten sich für die Teilnahme an der Verhandlung angemeldet. In dieser kreierte Antonio eine wirre Situation, die darin gipfelte, dass der Gerichtspräsident die Einsprache für zurückgezogen erklärte. Sprich: Der Strafbefehl ist gültig, der in der Region Aarau aufgewachsene Italiener muss eine Busse von 300 Franken bezahlen, eine Strafbefehlsgebühr von 400 Franken sowie rund 1000 Franken Gerichtskosten.

Aarau hätte ein Urteil fällen müssen

Das geht so nicht, urteilt das Obergericht. Es gibt Antonio damit zumindest teilweise recht in dem, was er in seiner ausführlichen Beschwerde beanstandet, die nicht minder wirr zu sein scheint als der Tag am Bezirksgericht in Aarau im Juli.

Im zweitinstanzlichen Urteil wird der Ablauf der Verhandlung, wenn man sie denn so nennen kann, beschrieben. Antonio wollte offenbar vor Verhandlungsbeginn schon Stellung nehmen, der Gerichtspräsident klärte ihn auf, dass er ihn zuerst über seine Rechte und Pflichten belehren werde. Auf die Anklagebank setzen wollte sich Antonio dann aber eben auch nicht. Er behauptete, er sei jemand anderes, als auf den Unterlagen vermerkt – und überhaupt sei dort von zwei verschiedenen Personen die Rede. Nach einem Wortwechsel mit dem Gerichtspräsidenten setzte sich Antonio auf die Zuschauerbank. Die Verhandlung wurde geschlossen, die Einsprache für zurückgezogen erklärt.

Nur: Der Artikel, auf den sich das Gericht beruft, kommt zum Zug, wenn jemand der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt, schreibt das Obergericht. Das kann man Antonio nicht vorwerfen; er war vor Ort. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass er «sich weigerte, als beschuldigte Person vor Gericht aufzutreten», begründet das Obergericht. Denn verweigere eine beschuldigte Person ihre Mitwirkung, werde das Verfahren trotzdem fortgeführt. Das Bezirksgericht hätte allfällige weitere Beweise aufnehmen und ein Urteil fällen müssen. Und das muss es nun auch tatsächlich; das Obergericht weist die ganze Chose zurück an die erste Instanz.

Auf andere Punkte der 25-seitigen Schrift von Antonio wird nicht weiter eingetreten. Unter anderem heisst es im obergerichtlichen Urteil: «Auf die erhobenen Strafanzeigen ist zudem bereits deshalb nicht einzugehen, weil diese sich in einem einzigen Rundumschlag gegen Personen, Amtsträger und Behörden erschöpfen, mit welchen der Beschwerdeführer offenbar im Zusammenhang mit diversen Verfahren in Kontakt gekommen ist.» Ausserdem wäre die Instanz dafür gar nicht zuständig.

Urteil: SBE.2022.32

