Aus 120 Franken mach 1600 - ein Schnellfahrer zahlt

Obergericht Lenzburg Im Auto zu schnell, im Schriftverkehr zu langsam: Wie aus 120 Franken Busse fast 1600 Franken wurden Nachdem er innerorts zu schnell unterwegs war, hätte ein Mann 120 Franken zahlen müssen. Inzwischen ist es mehr als das Dreizehnfache. Eva Wanner 20.01.2022, 05.00 Uhr

Aus einer Ordnungsbusse von 120 Franken wurden fast 1600 Franken für den Beschuldigten. Das Obergericht (Bild) wies die Beschwerde ab, erhob dafür aber Gebühren. Bild: Emanuel Freudiger

Nicht, dass es begrüssenswert wäre, im Gegenteil. Aber den Fuss etwas zu fest auf das Gaspedal zu drücken, kann vorkommen. Auch innerorts in Hallwil, wie es dem Beschuldigten in der folgenden Geschichte passierte. 120 Franken kostete ihn das – eine Busse allerdings habe er nie erhalten, mokierte er gemäss einem jüngst veröffentlichten Urteil des Obergerichts, sondern direkt den Strafbefehl. Inklusive Gebühren dafür, die im Aargau einiges höher sind, als anderswo. Wer eine Ordnungsbusse zwischen 100 und 199 Franken nicht bezahlt, dem wird laut einer Weisung der kantonalen Oberstaatsanwaltschaft eine Strafbefehlsgebühr von mindestens 300 Franken aufgebrummt. Bis hierhin hätte der Beschuldigte also 420 Franken zahlen müssen.

Er war aber nicht einverstanden und erhob Einsprache gegen den Strafbefehl. Zehn Tage hat man dafür Zeit. Der Brief, den der Beschuldigte absandte, datierte zwar innert dieser Frist – auf die Post gebracht hat er ihn aber zu spät. Das Bezirksgericht Lenzburg entscheidet also: «Auf die Einsprache des Beschuldigten wird nicht eingetreten.» Ihn kostet das weitere 318 Franken Gerichtsgebühr und Auslagen, die geringe Geschwindigkeitsübertretung kostet ihn inzwischen also schon

738 Franken.

Wieder ist er nicht einverstanden und wendet sich an das Obergericht. Dieses entscheidet: Die Einsprache gegen den Strafbefehl kam zu spät. Das Bezirksgericht Lenzburg hatte richtig entschieden, die Beschwerde des Beschuldigten wird abgewiesen. Das kostet den Mann nun weitere 851 Franken. Summa summarum ergibt das nun 1589 Franken.

Und nun? 30 Tage hat der Beschuldigte Zeit, um das Urteil an das Bundesgericht weiterzuziehen. Würde er dies schriftlich tun, gilt notabene der Poststempel. Das zu erfahren, hat ihn bisher ganz schön viel Lehrgeld gekostet.