SVP Niederlenz: Coronapolitik schuld an Gemeinderats-Sitzverlust

Niederlenz Zwei Sitze verloren: Die Niederlenzer SVP sucht Gründe für die Nichtwahlen «Die Gemeinde ist klar linker geworden», erklärt SVP-Parteipräsidentin Claudia Kull, die die Wahl in den Gemeinderat nicht geschafft hat. Auch die Corona-Politik ihrer Partei habe wohl zum Resultat beigetragen. Valérie Jost 28.09.2021, 19.22 Uhr

Claudia Kull und Daniel Bucher (beide SVP) verpassten die Wahl in den Gemeinderat. Peter Winkelmann / LBA

In Niederlenz kam es am Wahlsonntag vom 26. September zur grossen SVP-Abwahl: Gemeinderat Thomas Hofstetter und Vizeammann Heiri Zobrist traten nicht mehr an, und sowohl Claudia Kull (als Überzählige) als auch Daniel Bucher (zu wenig Stimmen) schafften die Wahl nicht. Damit verliert die SVP gleich beide ihrer bisherigen Sitze im Gemeinderat.