Niederlenz Wohnung nach Brand unbewohnbar: 26-Jährige schlief bei Ausbruch der Flammen Am Samstagmittag brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist jedoch nicht mehr bewohnbar. 08.01.2022, 16.37 Uhr

Am Samstagmittag, kurz nach 11:30 Uhr, meldete eine Anwohnerin einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse in Niederlenz.