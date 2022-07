Der Jugendfest-Umzug Niederlenz sorgte für Ferienstimmung

Niederlenz Vogelkinder, Quallen und «Guten Tag» in vielen Sprachen: Der Jugendfest-Umzug sorgte für Ferienstimmung Am Samstagmorgen liefen Schülerinnen und Schüler aus Niederlenz unter dem Motto «Reise um die Welt» durch die Dorfstrassen. Und überraschten die Zuschauenden mit sommerlichen Erfrischungen. Die Fantasie der Jungen und Mädchen kannte bei ihrem Defilee keine Grenzen – ob als Franzosen oder als Bonbons. Natasha Hähni 03.07.2022, 16.00 Uhr

Vom Kindergarten Breite her führte der Umzug am Jugendfest Niederlenz über den Dorfrain in Richtung Hauptsrasse. Auf dem Platz bei der «Müli» hatten sich bereits Dutzende Eltern, Geschwister, Grosseltern und andere Familienmitglieder versammelt.

«So viele Leute habe ich noch nie gesehen», sagte ein Mädchen, das einen Wagen hinter sich her zog, auf dem sich Getränke befanden. Die wurden dann von ihren Schulfreundinnen und Schulfreunden auf einem Kokosnuss-Tablar an die Menschen am Strassenrand verteilt.

Mit Wasserpistolen für Abkühlung

Eine andere Art der Erfrischung boten viele andere Kinder an diesem warmen Sommermorgen mit Wasserpistolen. «Wollen Sie eine kleine Erfrischung?», fragten sie jeweils höflich und mit einem Grinsen im Gesicht. Die meisten Leute antworteten lachend: «Also gut!»

Unter dem Motto «Reise um die Welt» liefen die Niederlenzer Schulkinder gemeinsam mit ihren Lehrpersonen durch das Dorf. Einige klassen verkleideten sich als Einwohnerinnen und Einwohner eines Landes, beispielsweise Frankreichs. Sie winkten in die Menge und riefen «Bonjour!», während ältere Kinder, die mit ihnen mitliefen, selber gezeichnete Bilder vom Louvre oder dem Eiffelturm bei sich trugen.

Andere widmeten sich dem Thema «Unterwasserwelt». Mit einem durchsichtigen Regenschirm, der mit Fransen dekoriert war, erschienen sie wie Quallen. Sie verteilten kleine Stäbe mit einer Papier-Qualle, auf der stand: «Die Klasse 2/3b wünscht Ihnen ein erfrischendes Jugendfest!»

Als Süssigkeiten verkleidet verteilten die Kinder Bonbons

Weitere Klassenkostüme waren Frieden, Alpenhirte, Piraten, Schlaraffenland – die Kinder waren als Süssigkeiten verkleidet und verteilten Bonbons – und Bergwelten. Für letzteres Thema stieg ein Mädchen gar mitten auf der Strasse auf eine Leiter, die von einem Mitschüler gehalten wurde.

Die kleinen Alpenhirte winkten fleissig in Richtung der Menge. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Einige der kleinsten Umzugsteilnehmerinnen und -teilnehmer, waren als Tiere verkleidet. Ein Junge, dessen Klasse Vögel verkörperte, fühlte sich so wohl in seinem neuen Gefieder, dass er auf dem Weg durch die Menge immer wieder seine «Flügel» ausbreitete und so tat, als würde er die Strasse entlangfliegen. Ein kleiner Tiger wurde von seiner Grossmutter aus dem Umzug gelotst, damit diese ihn kurz knuddeln konnte.

Die meisten Leute blieben beim Filmen und Winken, während die Kinder weiter mit Bonbons und «Erfrischungen» in die Menge zielten.