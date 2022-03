Im Niederlenzer Dorfkern sind 47 Wohnungen im Brunnrain geplant

Niederlenz Obwohl die Bewilligung noch fehlt: Ein Drittel der 47 Wohnungen im «Brunnrain» ist schon reserviert Für rund 17 Millionen Franken sollen mitten im Niederlenzer Dorfkern 47 Eigentumswohnungen entstehen. Mehr als ein Drittel ist bereits reserviert – obwohl die Gemeinde noch auf die Zustimmung des Kantons zum Gestaltungsplan wartet. Valérie Jost 24.03.2022, 05.00 Uhr

Die Bauprofile zeigen die Dimensionen der drei Neubauten. Valérie Jost

Direkt am Aabach in Niederlenz sollen 47 Eigentumswohnungen entstehen: Mitten im alten Dorfteil an der Kantonsstrasse, unweit von Schule und dem Kulturort «Cholechäller». Hier plant die J. Realini AG mit Sitz in Niederlenz die Überbauung «Brunnrain» für, gemäss Baugesuch, rund 17 Millionen Franken. Die drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage sollen 2023 bezogen werden können. Damit die Überbauung aber möglich wird, müssen erst noch vier Altbauten weichen. Nur das ehemalige Bauernhaus direkt am Radweg, das ehemalige Zehntenhaus des Schlosses Lenzburg und die benachbarte ehemalige Feilenhauerei bleiben stehen.

Das Abbruchgesuch für die vier restlichen Bauten auf dem Areal hat die Gemeinde am 24. Januar bewilligt. Gleichzeitig wie dieses, nämlich letzten September, lag auch das Baugesuch für die neue Überbauung auf. Gemäss Vizeammann und Hochbauvorsteher Toni Grob gab es dagegen keine Einsprachen. Die Bewilligung ist aber trotzdem noch pendent: «Wir warten noch auf die Zustimmung des Kantons zum Gestaltungsplan inklusive externem Fachgutachten», so Grob.

Der Gestaltungsplan ist nötig, da das Gebiet in der Kernzone K liegt, in der die Gestaltungsplanpflicht gilt. Momentan ist der Gestaltungsplan erst von Seiten der Gemeinde bewilligt. «Wir erwarten die Bewilligung des Kantons aber bald», so Grob.

So soll die Überbauung (im Vordergrund Haus C) dereinst aussehen. zvg/Frey

Die Wohnungen befinden sich derweil bereits auf dem Markt. Gemäss der Website für die Überbauung, erstellt von der Frey Asset Management AG mit Sitz in Zug, sind im Haus A noch vier von fünf Wohnungen verfügbar. Im Haus B sind es noch 13 von 21 und im Haus C noch 12 von 21. Gemäss Inseraten auf der Website der Immobilien Börse AG sind die Wohnungen «voraussichtlich per Dezember 2023 bezugsbereit».

Minergiestandard und Fotovoltaikanlage

Im Haus A, dem kleinsten der drei, ist im Erdgeschoss eine Loft-Wohnung geplant. Im ersten Obergeschoss sind zwei 3,5-Zimmer-Studios und im zweiten Obergeschoss zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen vorgesehen. Jedes der fünf Objekte hat zwei Badezimmer und eine Loggia, zu haben sind sie für zwischen 670’000 und 963’000 Franken.

In Haus B und C sind über Erdgeschoss und je drei Obergeschosse je 21 Wohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern geplant, jeweils mit Loggia, abhängig von der Grösse mit einem bis zwei Badezimmern sowie teilweise mit Garten. Verkauft werden sie für 390’000 bis 1’282’000 Franken.

Alle Wohnungen entsprechen gemäss Plakat vor Ort einem «modernen Minergiestandard», verfügen über Bodenheizung sowie Einzellüftung. Die Inserate erwähnen zudem eine Fotovoltaikanlage.