Niederlenz Fast zwei Millionen Franken: Für die «Müli» ist ein neuer Besitzer gesucht Die markante Liegenschaft mitten in Niederlenz, in der die «Müli» und darüber mehrere Wohnungen untergebracht sind, steht zum Verkauf. Was bedeutet das für das Restaurant? Michael Hunziker 24.11.2022, 05.00 Uhr

Die Pizzeria befindet sich direkt am Aabach, ist gut zu sehen von der Hauptstrasse aus. mhu

Weitherum bekannt ist die «Müli» im Zentrum in Niederlenz für Pizza und Pasta, für das gemütliche italienische Ambiente. In Online-Rezensionen finden die hausgemachten, traditionellen Speisen viel Lob, auch die gemütliche Einrichtung und die fairen Preise oder das sympathische, freundliche Personal. Eingerichtet ist das Restaurant an prominenter Lage gleich am Aabach – gut zu sehen von der Hauptstrasse aus.