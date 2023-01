Am frühen Morgen brach die Wasserleitung an der Staufbergstrasse

Niederlenz Bruch in der Leitung: Am frühen Morgen traten 1,4 Millionen Liter Wasser aus Der Wasserleitungsbruch an der Staufbergstrasse in Niederlenz war besonders ärgerlich. Warum, sagt Geschäftsführer Markus Blättler von der SWL Wasser AG. Michael Hunziker 31.01.2023, 14.57 Uhr

Warum die alte Graugussleitung brach, ist unklar. Bild: zvg/SWL Wasser AG

Ein Wasserleitungsbruch bringt immer grössere Umtriebe mit sich. Derjenige am Dienstagmorgen an der Staufbergstrasse in Niederlenz war aber besonders ärgerlich. Denn gebrochen sei eine Leitung, die es seit kurzem gar nicht mehr brauche, erklärt Geschäftsführer Markus Blättler von der SWL Wasser AG aus Lenzburg.