«Magnesiaklotz» in Lenzburg: Finanzierungsfrage ist geklärt

Turnzentrum 14-Millionen-Projekt in Lenzburg: Aargauer Turnverband vermeldet erfolgreiche Finanzierung Nachdem die Finanzierungsfrage geklärt ist, soll der Spatenstich im September durchgeführt werden. Laut Plan könnte der relativ einfach gehaltene Zweckbau bereits Ende 2022 eröffnet werden. Nadja Rohner 09.07.2021, 18.58 Uhr

«Magnesiaklotz» – so lautet der Projektname des Neubaus. Dunedin Arts Architektur Visualisierung / Lenzburger Bezirksanzeiger

Der Aargauer Turnverband will sein heutiges Turnzentrum in Niederlenz durch einen Neubau an der Hammermattstrasse in Lenzburg – zwischen «Traitafina» und Autobahn – ersetzen. Die Baubewilligung für die 1900 Quadratmeter grosse neue Trainingshalle wurde bereits im Februar erteilt, dies nach einer nur kurzen und problemlosen Bearbeitungszeit. Und nun vermeldet der Verband, dass auch die Finanzierung stehe. Insgesamt kostet das Projekt rund 14 Mio. Franken.