Naturschutz Ein Verband kämpft für den Hallwilersee: «Manchmal braucht es jemanden, der die Gemeinden an ihre eigenen Gesetze erinnert» Seit 58 Jahren setzt sich der Landschaftsschutzverband Hallwilersee für die Natur ein. Nicht nur mit Pflegetagen, sondern auch mit Einwendungen bei Bauprojekten. So erwirkten sie eine der ersten Auszonungen in der Schweiz. Anja Suter Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benno Affolter (links) und Heinz Urben sind im Vorstand des Landschaftschutzverbands Hallwilersee. Alex Spichale

Wer nahe am Hallwilersee bauen möchte, weiss eigentlich schon vor der Eingabe, dass er mit dem Landschaftsschutzverband Hallwilersee LSVH Bekanntschaft machen wird. Der Verband hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, ein Auge auf die Bautätigkeit rund um den See zu haben und Einwendung zu erheben, wenn die geplanten Projekte den See und die Natur nicht respektieren. «Natürlich haben wir nur teilweise Erfolg», sagt Co-Präsident Benno Affolter. Genau genommen hätten sie sogar in den meisten Fällen keinen Erfolg.

Wenn sie ihn haben, kann es aber eine Signalwirkung haben. Als Beispiel spricht Affolter eine der ersten Auszonungen an, die in der Schweiz gemacht wurden. Dabei ging es um das Gebiet Ghei/Rügel in Seengen über dem Hallwilersee. Heute stehen dort Rebberge. «Dieses Gebiet wurde eingezont, geplant war, dass dort teure Villenkomplexe entstehen», erklärt Affolter. Mit anderen Vereinen und Einwohnenden aus Seengen setze sich der LSVH dafür ein, dass das Gebiet wieder ausgezont wurde und gewann.

Obst anstelle von Villen

Es sind einige Erfolge, die der LSVH seit seiner Gründung von 58 Jahren für sich verbuchen konnte. Um sie zu präsentieren, laden die Vorstandsmitglieder Benno Affolter und Heinz Urben auf eine Tour. Ein ähnliches Beispiel wie jenes in Seengen gibt es in Aesch LU. Auf der grossen Fläche mit schönster Seesicht wächst Obst. Wäre es nach der Gemeinde gegangen, wäre hier vor zehn Jahren der Grundstein für eine «Parkzone» erlassen worden. «Auch hier hätte eine Villensiedlung entstehen sollen», erzählt Affolter. Der LSVH und auch Einwohnende von Aesch LU machten eine Einsprache und hatten Erfolg.

Auf seinen Grundstücken legt der LSVH auch Weiher an. Alex Spichale

Dass es so weit kommt und der LSVH Einsprache macht, muss nicht immer sein. Inzwischen gäbe es auch Projekte, bei denen die Verantwortlichen zuvor mit ihren Plänen auf den Verband zukommen. «Das freut uns natürlich jedes Mal», sagt der Co-Präsident. Kriterien dafür, dass der LSVH eine Einwendung macht, gibt es einige. «Uns geht es unter anderem darum, inwiefern man das Gebäude vom See aus sieht. Da spielt natürlich auch die Fassadenfarbe eine Rolle», erklärt Affolter.

Eine Wohlfahrtstiftung schenke ein Grundstück

Teilweise, da kommt auch der Verband selbst zu Landstücken mit bester Seesicht. Wie etwa in Aesch, direkt am Hallwilersee. Seit 1986 wird der Hallwilersee und seine Umgebung im Aargau zusätzlich durch das Hallwilerseeschutzdekret geschützt. Mit dem Inkrafttreten kam das Verbot für das Bauen von Häusern direkt am See. In Luzern trat es erst später in Kraft, im Jahr 1992. «Es gab aber auch jene, die bereits ein Grundstück am See erworben hatten, bevor die Schutzverordnung in Kraft gesetzt wurde», sagt Affolter. So etwa auch die Wohlfahrtsstiftung der Migros Aare. Sie gab dem Verband das Grundstück zuerst im Baurecht ab. «Wir haben es direkt am Ufer abhumusiert, Bäume gerodet und einen Weiher erstellt.» Ein weiterer Baum fiel später aufs Nachbargrundstück und richtete Schaden an, welchen die Wohlfahrtstiftung der Migros Aare begleichen musste. «Danach schenkten sie uns das Grundstück», erzählt Affolter.

Solche Steinhaufen helfen unter anderem Kröten und Blindschleichen. Alex Spichale

Manchmal kauft der LSVH auch Grundstücke. Möglich macht dies ein Legat von Hansjakob Suter, dem ehemaligen Kurator vom Schloss Hallwyl. Er vermachte dem Verband nahezu eine halbe Million Franken unter der Bedingung, mit dem Geld Grundstücke am See zu kaufen, um sie zu schützen.

Ein nachgestellter Sturm für die Waldgesundheit

So geschah dies auch in der «Rütern» auf Fahrwanger Boden. «Normalerweise können wir nur Grundstücke unter 25 Aaren ohne Bewilligung erwerben, weil wir sie nicht selbst landwirtschaftlich nutzen.» Das «Rütern» sei eine Ausnahme, weil es sich hier um Land aus einer Melioration handle und das Land für ökologische Zwecke ausgeschieden wurde. Das Grundstück besitzt der LSVH seit über 20 Jahren. «Wir haben im Wald schon einen Sturm nachgestellt. Also Bäume gefällt und liegen lassen», erklärt Affolter. Direkt am See müssen die Mitglieder des LSVH regelmässig das Schilf zurückstutzen, weil dieses niedriger wachsende Arten verdrängt, die mehr Licht brauchen. Auf dem nassen und fruchtbaren Boden vergrössere sich aber auch die Artenvielfalt, so der Co-Präsident und zeigt auf eine violette Blume. Das ist Blutweiderich, es gibt eine Wildbiene, die sich auf diese Pflanze spezialisiert hat.

Grosse Flächen mit Seesicht: Die Grundstücke des LSVH werden nicht überbaut. Alex Spichale

Fast alle Flächen des LSVH werden von Landwirten extensiv genutzt. Wo aber Handarbeit nötig ist, helfen Mitglieder und Freiwillige zweimal im Jahr mit. Der Verband, der durch Spenden finanziert ist, hat rund 400 Mitglieder. «Wir haben, wie so viele, Nachwuchsprobleme», sagt Affolter. Man wünsche sich mehr Mitglieder und arbeite daran. «Viele denken, dass unser Einsatz mit dem Raumplanungsgesetz nicht mehr nötig ist. Aber manchmal braucht es jemanden, der die Gemeinden an ihre eigenen Gesetze erinnert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen