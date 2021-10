Nächtlicher Lärm «Ich dachte, ein Flugzeug starte durch»: Strassenputzmaschine holt Lenzburger aus dem Bett Reinigungsarbeiten an der Aarauerstrasse raubten einem Lenzburger den Schlaf. Der Verantwortliche erklärt, warum die Aktion in der Nacht durchgeführt wurde. 29.10.2021, 08.25 Uhr

In Lenzburg war es diese Woche in mehreren Nächten laut. An der Aarauerstrasse wurden die Randsteine saniert. Eine Strassenputzmaschine reinigte zunächst die Hohlräume, was einigen Lärm verursachte. «Ich dachte, es starte ein Flugzeug durch», sagt Anwohner Michael Berger zu Tele M1. Weil er nicht schlafen konnte, ging er nach draussen und suchte das Gespräch mit der Reinigungs-Equipe.