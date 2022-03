Nachruf Nachruf auf Ruedi Baumann: Seine Werke bleiben sichtbar Er war politisch aktiv, hat die Stadt Lenzburg baulich mitgeprägt und einen Teil seiner Geschichte in einem Buch veröffentlicht. Ruedi Baumann, den seine Familie als zuverlässig, kreativ und tolerant beschreibt, ist verstorben. Ein Nachruf. Eva Wanner 18.03.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Baumann. Brigitte Widmer

Er habe keine Angst vor dem Loslassen, das habe er im Militär und in der Politik gelernt. Das sagte Ruedi Baumann, als er sich nach vier Jahrzehnten aus der operativen Tätigkeit des Architekturbüros Baumann & Waser zurückzog. Loslassen, das müssen nun viele Ruedi Baumann selbst, der am 6. März im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit aus dem Leben geschieden ist.

Eine Erinnerung an ihn findet sich dort, wo er selbst Erinnerungen festgehalten hat: im Buch «Panzerblut in meinen Adern – Mein Militärleben». Geschrieben hat Baumann immer gerne, schon als Chefredaktor der «Neuen Kanti», der Zeitung der Alten Kantonsschule Aarau.

Über vier Jahrzehnte Architektur

Geworden ist Baumann, der laut Auskunft der Stadt Lenzburg vom 1.1.1974 bis am 30.6.1976 für die SP im Einwohnerrat tätig war, aber Architekt. Was ihm an Projekten aus vier Jahrzehnten Tätigkeit am meisten geblieben ist, konnte er einst gegenüber der AZ selbst kaum sagen. «So viele waren es», wurde er im Artikel zitiert, «geblieben ist sicher in den ersten Jahren das Gebäude der Kantonalbank am Freischarenplatz.» Da war aber auch der Neu- und Umbau der Coop-Verteilzentrale in Schafisheim, welches das Architekturbüro seit dem Ursprung begleitete.

Seine Familie, darunter seine Tochter, FDP-Nationalrätin Maja Riniker, beschreibt Ruedi Baumann als Mann, der sich am Leben freute und gerne unter Menschen war. Er sei besonnen, zuverlässig, kreativ, tolerant, eher ruhig und ein Geniesser gewesen, habe eine grosse Überzeugungskraft gehabt und als Chef seien ihm seine Mitarbeiter das Wichtigste gewesen. Er sei immer präsent gewesen. Auch wenn er das selbst nun nicht mehr sein kann, sind es doch die vielen, deutlich sichtbaren Spuren, die er hinterlassen hat.