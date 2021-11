Lenzburger Songwriterin Sam Julie will Menschen unterstüzen

Musik Seit der Teenagerzeit schreibt sie Songs: Nun will diese Lenzburgerin anderen Jugendlichen helfen Die Musiktherapie-Studentin Salome Meyer ist als Songwriterin, Musikerin und Klavierlehrerin unterwegs. Ein Vorbild will die

32-Jährige dabei vor allem für Jugendliche aus der LGBTQI-Community sein. Larissa Gassmann

Die Lenzburger Musikerin, Klavierlehrerin und Songwriterin Salome Meyer alias Sam Julie. zvg/Jan Winiger

Sanft und leise sind sie, die Songs von Salome Meyer. Simpel in der Aufmachung, bloss von einer Gitarre begleitet. Was gross ist, spielt sich vor allem im Inneren ab. Dort, wo die Musik letztlich wirken soll. Musik sei immer etwas gewesen, dass sie nur für sich hatte, «damit es mir gut geht», sagt die Lenzburgerin. Etwas, womit sie ausdrücken könne, was sie beschäftig. Etwas, «das einen Sinn und eine Struktur in den Tag bringt».

Helfen will die 32-jährige Songwriterin und Klavierlehrerin damit nicht nur sich selbst. So studiert Meyer, deren Familienmitglieder fast alle im Gesundheitsbereich arbeiten, seit einem Jahr Musiktherapie. «Hätte das mit der Musik nicht funktioniert, hätte ich wahrscheinlich auf ein Psychologiestudium gesetzt», sagt sie.

Ihren letzten Auftritt hatte sie an der Zuger Pride

Die Leidenschaft für Erstgenanntes wurde bei ihr bereits in der Kindheit geweckt. «Eigentlich hatten wir schon immer Instrumente daheim», sagt Meyer. So habe ein Nachbar der Familie in einem Musikgeschäft gearbeitet. Irgendwann ging dieses Konkurs – und Meyer ergatterte zu einem Schnäppchenpreis ihre erste Gitarre. Schnell einmal entstanden im Teenageralter eigene Songs. Gesangsstunden nahm sie derweil erst während ihres Studiums im Bachelor und Master Klavier. Es sei «krass», was ihre Mitstudentinnen alles mit ihrer Stimme anstellen können. «Mit dem würde ich mich überhaupt nie vergleichen wollen», sagt Meyer.

Doch obwohl sie auf Social Media oder Streamingplattformen kaum präsent ist, durfte auch sie unter dem Namen «Sam Julie» bereits in Konzertlokalen wie der Luzerner Schüür oder dem Zuger Galvanik auftreten. Wie es dazu kam, das weiss sie eigentlich selbst nicht mehr so genau. «Viele Auftritte sind durch Zufall entstanden.» Sich bewusst um Gigs zu bemühen, dazu fehle ihr oft die Zeit. Und: «Erst habe ich mich auch überhaupt nicht getraut, Anfragen rauszuschicken.»

Trat zuletzt im Zuger Galvanik auf: Sam Julie. zvg/Dirk H. Moens

Ihren letzten Auftritt feierte Meyer, die selbst queer ist, an der Zuger Pride. Als Aktivistin sieht sie sich aber nicht. «Ich finde es super, wenn andere das machen», sagt sie. Meist seien das aber Personen, die mehr «outgoing» seien als sie. Trotzdem liegt ihr das Thema am Herzen, nicht zuletzt, weil sie viel mit Jugendlichen zu tun hat. Diesbezüglich wolle sie ein Vorbild, mit einem stetig offenen Ohr für Gespräche, sein. Denn: «Ich würde das niemals verstecken», so sie.

«Dann entsteht bei mir das Bedürfnis, zu schreiben»

An Konzertauftritten reizt sie vor allem die Vorbereitung, «ein Ziel zu haben, auf das ich hinarbeiten kann». Sonst mache sie Musik einfach für sich, manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn ein Konzert ansteht, setze sie sich oft wieder mit Songs auseinander, die eigentlich längst beiseitegelegt wurden.

Inspirieren lässt sie sich beim Texten von persönlichen Dingen. Davon, wie es ihr geht, wie sie die Welt gerade wahrnimmt. Meist sind es die besonders schönen und die besonders negativen Zeiten, in denen sie Gedanken zu Papier bringt. «Dann erst entsteht bei mir das Bedürfnis, zu schreiben», sagt Meyer. Nie setzte sie sich mit dem Ziel hin, «einfach mal so einen Song zu erstellen».

Wohin ihr Weg dereinst gehen soll, ist unklar. Grundsätzlich wolle sie «öffentlicher» werden, ihre Stücke besser präsentieren und zugänglich machen, so Meyer. Bereits vor Corona hat sie etwa an einer EP gearbeitet, deren Songs mittlerweile aber «nicht mehr aktuell» seien, sich nicht mehr richtig anfühlen. Fest steht bereits jetzt, dass Musik immer ein Teil ihres Lebens bleiben soll: «Das Schreiben gehört einfach zu mir. Das wird immer so bleiben.»