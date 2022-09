Früher arbeitete sie im Bundeshaus, heute ist sie Pfarrerin

Möriken-Wildegg/Holderbank Früher arbeitete sie im Bundeshaus, heute predigt Regula Blindenbacher in der Kirche Die 40-Jährige war zuerst Ökonomin, arbeitete in Bern und Paris. Weil sie sich für Menschen interessiert, entschied sie sich später für ein Theologiestudium. Sie erzählt, wie sie innovativ sein möchte und wieso sie sich beim Vikariat für eine feministische Theologin entschied. Anja Suter 03.09.2022, 05.00 Uhr

Regula Blindenbacher an einem ihrer beiden Arbeitsorte: der Kirche Holderbank. Alex Spichale

Regula Blindenbacher arbeitete schon für die Schweizer Nationalbank in Paris und beriet die Finanzkommission des Ständerates im Bundeshaus. Jetzt sitzt die 40-Jährige in der Kirche in Holderbank, überlegt und formuliert, damit sie für die Predigt zu ihrer Amtseinsetzung am Sonntag in der Kirche in Möriken die richtigen Worte findet. Der Weg zur Pfarrerin war für Blindenbacher lang – neun Jahre sollte es vom Schnuppern bis zu ihrer offiziellen Einberufung dauern. Während des Studiums bekam Blindenbacher drei Kinder.

Doch wie wird man als Ökonomin Pfarrerin? «Ich war schon immer sehr neugierig und ich will Zusammenhänge verstehen», erklärt Blindenbacher. Das Studium der Ökonomie habe ihr das gegeben. «Ich war während der Finanzkrise bei der OECD in Paris, das war unglaublich interessant», schwärmt sie. Die Arbeit für die Finanzkommission im Parlament habe ihr dann einen Einblick in die politischen Abläufe mit all ihren Hintergründen gegeben.

Doch für die Fislisbacherin war dies nicht genug. «Ich wollte die Menschen als einzelne Personen verstehen.» Blindenbacher, die aus einer christlich-liberalen Familie stammt, entschied sich für das Theologiestudium. «Es hat mir den Ärmel reingenommen», erzählt sie. Ihr Studium bezeichnet die 40-Jährige als Schlüssel zu einem Schatz: der Bibel. «Die Bibel ist eine Ansammlung aus Erfahrungen und Geschichten, wie sie die Menschen seit 10'000 Jahren gesammelt haben», erzählt sie. Das Studium, so Blindenbacher weiter, habe ihr Leben bereichert.

Als Kind interessierte sie sich für Friedhöfe

Von Glauben spricht die Fislisbacherin wenig. Viel mehr betont sie, wie fest sie das Leben und der Sinn dahinter interessiert. «Ich fand auch schon als Kind Friedhöfe spannend.» Zudem habe sie heute und eigentlich schon immer ein Grundvertrauen in das Leben. Das seien auch Werte, die sie den Kirchgängerinnen und Kirchgängern vermitteln wolle. Aber vor allem ist ihr eines wichtig: «Ich möchte den Menschen zuhören und von ihnen lernen.» Die Mitglieder der Kirchgemeinde kennt die Mutter von drei Kindern schon länger, sie absolvierte bereits ihr Vikariat in Holderbank und Möriken-Wildegg.

Für die Stelle entschieden habe sie sich, weil die Pfarrerin Ursula Vock sich als feministische Theologin bezeichne. «Das bedeutet, dass sie sich unter anderem für andere Lesearten der Bibel einsetzt und auch Prophetinnen mehr ins Licht rückt», erklärt die Pfarrerin. Sich selbst könne sie nicht so klar in eine theologische Ecke stellen, sagt sie weiter. «Aber ich schätze es, wenn Menschen eine klare Meinung haben. Das gibt die Möglichkeit für Austausch und Reibungspunkte.»

Die Angehörigen der Kirchengemeinde wird Blindenbacher künftig zusammen mit dem Pfarrer Martin Kuse betreuen – er in einem 80-, sie in einem 60-Prozent-Pensum. Früher waren die Pensen höher, sie wurden jedoch wegen der steigenden Kirchenaustritte reduziert. Dass die Kirchen überall einen Rückgang bei den Mitgliederzahlen verzeichnen, weiss Blindenbacher. Sie fokussiert sich aber nicht darauf. Lieber will sie ein innovatives Gemeindeleben gestalten. Und sich in ihren Predigten auf Bedürfnisse, Wünsche und Probleme konzentrieren. «Ich gestalte die Gottesdienste auf der Basis der Perikopenordnung», erklärt die 40-Jährige und spricht dabei von vorgeschlagenen Bibeltexten. Diese können sehr fremd wirken und sie zu verstehen und interpretieren, sei teilweise eine grosse Herausforderung. «Auch weil die Bibel für mich ein dickes Buch mit vielen Geheimnissen bleibt.»

Sie möchte ihre Lebensfreude weitergeben

Eine Frage kann Regula Blindenbacher nur schwer beantworten: was sie an ihrem Job am liebsten möge. «Da gibt es so vieles. Aber es sind sicher jene Momente, in denen ich bei den Menschen bin.» Länger überlegt die Pfarrerin auch bei der Frage, was sie den Kirchgängern mitgeben könne. «Ich hoffe, dass ein Teil meiner Lebensfreude bei meinen Predigten durchscheint. Ich möchte ihnen helfen, wieder zu sich selbst zu finden, damit sie Kraft und Hoffnung schöpfen können.»

Ab Sonntag ist Blindenbacher auch offiziell Pfarrerin von Holderbank-Möriken-Wildegg. Sie spricht dann zu Kirchgängern und nicht mehr zu Finanzexperten und Parlamentariern. Von der Ökonomie zur Theologie ist es ein grosser Schritt? «Glauben und Wissen sind näher beieinander, als man denkt», widerspricht die Pfarrerin. «Eine 10er-Note ist auch nur so viel wert, weil wir es glauben.»