Möriken-Wildegg Wo sich das Gewerbe zeigt – und sich das Dorf trifft: Gewerbeausstellung «Faszinationen» Das Organisationskomitee ist zufrieden mit der Gewerbeausstellung. Fast an allen Ständen konnten sich Besucherinnen und Besucher vertun. Das ist gute Werbung für das Gewerbe, für die Besuchenden wiederum keine reine Ausstellung, sondern ein Ausflug. Eva Wanner 23.04.2022, 15.07 Uhr

Faszinationen hiess das Motto der Gewerbeausstellung in Möriken-Wildegg. Eva Wanner

Die Mischung ist gelungen: Die Gewerbeausstellung in Möriken-Wildegg war sowohl eben das, was sie im Namen trägt, als auch ein Dorffest. Also genau so, wie das Organisationskomitee sich das vorgestellt und gewünscht hatte.

62 Gewerbetreibende aus der Gemeinde Möriken-Wildegg und der näheren Umgebung zeigten sich am vergangenen Wochenende denn nicht nur in den und um die Hallen der Firmen Luginbühl und Lüpold an der Hauptstrasse. Nein, sie boten den Besucherinnen und Besuchern auch Action. «Die Idee war, dass man überall etwas machen kann und das wurde grösstenteils auch so umgesetzt», sagt Kathrin Hilfiker, die im siebenköpfigen Organisationskomitee für die Kommunikation zuständig ist. Und fügt lachend hinzu: «Fotoboxen scheinen in diesem Jahr besonders in zu sein». Aber auch der Dreh am Glücksrad, sportliche Betätigung und weitere Angebote waren an den vielen verschiedenen Ständen in und um die Hallen möglich.

Vertun konnten sich Erwachsene und Kinder auf einem Rundgang weiter, beispielsweise auf Kutschenfahrten, beim Tret-Traktor-Fahren, Geissli streicheln oder einem Mini-Bikeparcours.

Kulinarik gab's an verschiedenen Orten, von Bratwurst oder Pommes frites am Stehtischli über Buurehof-Glace bis zum ganzen Menu im Selbstbedienungsrestaurant im Buure-Zelt. «Schön, was?», fragt eine Besucherin ihren Begleiter, der eifrig nickt.

Das OK sei rundum zufrieden mit dem Anlass, sagt Hilfiker. Die Organisation habe bestens geklappt und die Besucherzahl sei erfreulich, auch wenn sie nicht genau beziffert werden könne, weil kein Eintritt verlangt wird.

Man merke, dass sowohl die Gewerbetreibenden als auch die Besucherinnen und Besucher es schätzten, dass nun wieder Anlässe dieser Art stattfinden können. Im vergangenen Jahr hatte die geplante Ausstellung pandemiebedingt wieder abgesagt werden müssen. Umso grösser war dafür das Engagement in diesem Jahr: «Es haben alle an einem Strang gezogen», freut sich Hilfiker. Auch die Nachbarschaft. Denn viel Besuch bedeutet viel Verkehr, beschwert habe sich darüber aber niemand.