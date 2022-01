Möriken-Wildegg könnte auf einen Schlag um fünf Prozent wachsen

Möriken-Wildegg Wird diese Überbauung realisiert, wächst die Gemeinde um 250 Personen Möriken-Wildegg würde um gut fünf Prozent wachsen, wenn die Überbauung auf dem heutigen Sägerei-Areal realisiert wird. Die Gemeinde ist darauf vorbereitet. Hilft das Wachstum dereinst, den Regioexpress-Halt zu behalten? Eva Wanner Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

110 Wohnungen, Gewerberäume und ein Coop sollen dort entstehen, wo heute die Sägerei Schmid ihren Betrieb hat. Sandra Ardizzone

Heute leben rund 4600 Personen in Möriken Wildegg. Wird das Projekt an der Aarauer-/Lindenstrasse realisiert, könnten es 250 Personen oder stolze fünf Prozent mehr sein. Denn wo aktuell noch die Sägerei Schmid ihren Betrieb hat, soll eine Überbauung mit mehreren Gebäuden mit rund 110 Wohnungen von 2,5 bis 4,5 Zimmern, teilweise gemischter Wohn- und Gewerbenutzung und einem Coop entstehen.

Ein ganzes Quartier auf einen Chlapf also – eine Herausforderung für die Gemeinde? Primär freut es die Behörde, dass auf dem Gelände etwas entsteht, statt dass es brach liegt. Das sagte Gemeindeammann Jeanine Glarner am Dienstagabend. Sie sowie das Planungsbüro und die Architekten standen der Bevölkerung für Fragen zum Projekt zur Verfügung und tun dies nochmals am Freitagabend zwischen 18 und 20 Uhr.

«Wildegg ist urban»

Die Gemeinde sei zweigeteilt, sagt Glarner. «Möriken ist eher ländlich, Wildegg urban. In Wildegg wird eine höhere Verdichtung und auch Gewerbe gewünscht.» Gedanken um die Infrastruktur habe man sich bereits gemacht, bevor Gebiete definiert wurden, die sich entwickeln können und sollen. Sprich: In die Schulraumplanung wurden die Aarauer-/Lindenstrasse und weitere Gestaltungsplangebiete schon einbezogen.

Der Bahnhof indes werde sowieso umgebaut. Mehr Personen und Frequenz seien da möglicherweise gar in einem politischen Anliegen von Vorteil: «Vielleicht hilft uns das, den Regionalexpress-Halt zu behalten.» Per 2035 will der Kanton im Rahmen des «Mehrjahresprogramms öffentlicher Verkehr 2020» den stündlichen Halt des Regioexpress' streichen. Damit bliebe Wildegg einzig die S-Bahn erhalten, die im Halbstundentakt entweder in Richtung Brugg oder Aarau verkehrt.

Nachbarschaft sorgt sich um Lärm und Verkehr

Mit anderen Sorgen hat sich das Planungsbüro Metron beschäftigt: jenen der Anwohnerinnen und Anwohner der heutigen Sägerei. Die Befürchtungen drehten sich im Mitwirkungsverfahren vor allem um den Verkehr, sei es jener zu den Wohnungen des neuen Quartiers hin oder zum Coop. Der Gestaltungsplan, der jetzt und noch bis am 21. Februar in Wildegg aufliegt, hat deshalb einige Änderungen zur Ursprungsversion erfahren, erläutert Barbara Gloor von Metron.

Eine der grössten: Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt einzig über den Hardring. Also jene Strasse, die gleich eingangs Dorf liegt. Das verhindert, dass der Innenhof der geplanten Überbauung befahren wird und damit Lärm entsteht. Andererseits hält es den Verkehr auch von der Lindenstrasse fern, der Quartierstrasse in Richtung Dorf. Neu haben nur noch zwei Baufelder die Option, die Tiefgarage über die Lindenstrasse zu erschliessen. Aktuell, so ist der Auswertung der öffentlichen Mitwirkung zu entnehmen, bestehe für diese beiden Felder aber keine Bebauungsabsicht.

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt neu über die Hardstrasse (links, blaue Fläche). Die blauen Flächen entlang der Aarauerstrasse bezeichnen Anlieferungsstandorte für das Gewerbe. Screenshot Gestaltungsplan

Ebenfalls neu sind Buchten entlang der Aarauerstrasse. Dort soll die Anlieferung für das Gewerbe stattfinden, das sich in den unteren Stockwerken der neuen Gebäude in vorderster Reihe ansiedelt. Laut Gloor funktioniert dies im «Rechts-rechts-System». Heisst: Die Autos und Lastwagen können nur von der Spur der Aarauerstrasse her zufahren, die auf der Seite der neuen Gebäude und auch nur auf diese Seite hin wieder wegfahren. Sie wenden also nicht auf der viel befahrenen Hauptstrasse, sondern sollen dafür den Kreisel weiter vorne im Dorf benützen.

Einschränkungen werden auch dem Coop auferlegt – was die Aussenparkplätze anbelangt. Es wird dem Wunsch eines Anwohners oder einer Anwohnerin entsprochen, dass der Platz des Detailriesen nur während der Öffnungszeiten befahren werden darf.

