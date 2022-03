Tempolimit auf der Oberäschstrasse soll von 80 auf 50 km/h sinken

Möriken-Wildegg Tempo 50 statt 80: Gemeinderat will Oberäschstrasse sicherer machen Bis Ende Jahr will der Gemeinderat auf der Oberäschstrasse und dem Effingerweg beim Schloss Wildegg eine Temporeduktion umsetzen. Hier ist auch der neue Parkplatz «Mitteläsch» geplant. Valérie Jost 18.03.2022, 05.00 Uhr

Die Oberäschstrasse (im Bild rechts) soll 30 km/h weniger schnell befahren werden dürfen. Auf der Wiese daneben will die Gemeinde den neuen Parkplatz «Mitteläsch» bauen. Valérie Jost

Der Gemeinderat von Möriken-Wildegg plant auf der Oberäschstrasse und dem Effingerweg am Fusse des Schlossbergs (ab Einlenker Hellgasse bis Dorfeingang beim Kindergarten Möriken) eine Temporeduktion. Bald soll man hier nur noch mit 50 statt mit 80 Stundenkilometern durchfahren dürfen. «Wir wollen die Strasse für alle Verkehrsteilnehmenden sicherer machen, seien es Fussgänger, Velo- oder Autofahrer», erklärt der zuständige Gemeinderat Beat Fehlmann. Dies habe der Gemeinderat in der Botschaft zur Gemeindeversammlung, an welcher der Souverän dem 1,1-Millionen-Kredit für den neuen Parkplatz «Mitteläsch» mit 100 Abstellplätzen zwischen Unter- und Oberäschstrasse zugestimmt hatte, auch so ausgeführt.

Heute werden diese Strassen von rund 700 Fahrzeugen befahren. Ausserdem verkehren zwei Buslinien und regelmässig auch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die verkehrsmässige Erschliessung des neuen Parkplatzes erfolge über die Oberäschstrasse und werde dadurch dem Grundsatz der rückwärtigen Erschliessung gerecht, so Fehlmann. «Eine Erschliessung über die Kantonsstrasse Unteräschstrasse wäre vom Kanton nicht gutgeheissen worden.»

Temporeduktion soll «so schnell wie möglich» kommen

Für eine Temporeduktion auf einer Gemeindestrasse braucht es ein Verkehrsgutachten eines anerkannten Verkehrsplaners. Dieses hat der Gemeinderat letztes Jahr erstellen lassen. Die Signalisationsverfügung, welche der Gemeinderat demnächst öffentlich publizieren will, ist ein separates Verfahren. «Wir wollen diese Geschwindigkeitsreduktion so schnell wie möglich», so Fehlmann. Wenn keine Einsprachen dagegen eingehen, soll die Signalisation nach Abschluss der Bauarbeiten am neuen Parkplatz erfolgen. Geplant ist dies für den Herbst 2022.

Das Tempo war in Möriken-Wildegg schon 2014 ein Thema: Der Souverän lehnte damals einen Planungskredit für Tempo 30 auf den Gemeindestrassen ab, der seinen Ursprung in einer Volksinitiative hatte. «Der Gemeinderat entschied daraufhin, wo es Sinn macht, Geschwindigkeitsreduktionen von sich aus umzusetzen», so Fehlmann. Dies entspreche auch dem Gesamtplan Verkehr der Gemeinde.