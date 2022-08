Biodiversität verpachten heisst das Motto in Möriken-Wildegg

Möriken-Wildegg Statt das Los entscheidet die Strategie: Wer naturnah Land bewirtschaftet, bekommt eher ein Filetstück Als das Land der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde Möriken-Wildegg nicht mehr per Zufallsprinzip, sondern nach biodiversen Kriterien vergeben werden sollte, war der Aufschrei bei den Landwirten gross. Inzwischen wurden verschiedene Massnahmen erfolgreich umgesetzt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Umgesetzt wurden Massnahmen wie Asthaufen oder Wiesenstreifen, die wenig gemäht werden. Eva Wanner

Jahrzehntelang war es eine Frage von Glück oder Unglück. Denn das Los entschied, wer in Möriken-Wildegg wie viel Landwirtschaftsland, das der Ortsbürger- und der Einwohnergemeinde gehört, über eine bestimmte Zeitperiode bewirtschaften darf.

Dann, vor fünf Jahren, wurde in der laufenden Pachtperiode ein Landwirt pensioniert. Für die Gemeinde der passende Moment, ein neues System einzuführen. Der Gemeinderat entschied, auf die folgende, neue Pachtperiode hin alle zukünftigen Pächter mittels Bewerbungsverfahren zu evaluieren. Statt der Zufall sollte ab jetzt die Strategie über die Pacht von Land der Gemeinde, der Ortsbürger und des Kantons, der mit ins Boot kam, entscheiden. Der Fokus: Biodiversität, also ausgewählte Flächen möglichst naturnah zu bewirtschaften. Dazu kamen weitere Kriterien wie Engagement in der Gemeinde, Möglichkeiten bezüglich Lehrbetrieb oder Entwicklungsstrategie des Betriebes. «Für Gewerbetreibende ist es normal, dass sie sich um einen Auftrag bewerben», sagt Beat Fehlmann, damals im Gemeinderat zuständig für das Dossier. «Warum also nicht auch für Landwirte?»

Reaktionen an Gemeinde und Pro Natura

Die Reaktion kam prompt: «Der Aufschrei war gross», sagt Fehlmann. Die örtlichen Bauern hätten sich bevormundet gefühlt und hätten nicht verstanden, warum man ihnen nun vorschreiben sollte, wie sie das Pachtland zu bewirtschaften hätten.

Dies spürt auch Pro Natura bei der Lancierung des Projekts «Biodiversität verpachten» (/www.pronatura.ch/de/biodiversitaet-verpachten), welches Grundeigentümer (Privatpersonen und Gemeinden) bei der Umsetzung von mehr Biodiversität auf dem eigenen Land unterstützt. «Die Landwirtschaft steht solchen Initiativen meist skeptisch gegenüber und fürchtet eine Einmischung», sagt Andrea Lips, Projektleiterin Biotope und Arten bei Pro Natura. Dabei, so sind sich der Gemeinderat und die Projektleiterin einig, könnten auch die Landwirte stark profitieren. Nicht nur, aber vor allem durch die Direktzahlungen, die für biodiversitätsfördernde Massnahmen ausgerichtet werden. Denn: «Es gehe nicht darum, Vorschriften zu machen, sondern durch professionelle Beratung eine ökologisch interessante und betriebswirtschaftliche umsetzbare, also einvernehmliche Lösung zu finden», sagt Lips. Fehlmann doppelt nach: «In der heutigen Zeit ist es sicher nicht falsch, regional ökologischer zu werden.»

Sieben Landwirte haben sich beworben

Möriken-Wildegg hat früh die Umweltingenieurunternehmung Agro Futura ins Boot geholt. Diese wiederum haben ein neues Pachtreglement ausgearbeitet und festgelegt, auf welchen Flächen welche Massnahmen Sinn machen. Denn, wie Lips es ausdrückt: «Mitten auf einem Acker einen Obstgarten anzulegen, das macht keinen Sinn.» In Möriken-Wildegg wurde Pionierarbeit geleistet; es war eine der ersten Gemeinden überhaupt, die ein solches Vorgehen gewählt hat, und dient Pro Natura als Vorlage für das Projekt «Biodiversität verpachten». Die Naturschutzorganisation nennt die Umsetzung ein Paradebeispiel – und möchte, dass sich weitere Gemeinden daran orientieren.

Gemeinderat Fehlmann empfiehlt das Projekt auf jeden Fall weiter. Denn in Möriken-Wildegg haben sich schliesslich dann doch sieben der neun ansässigen Landwirtschaftsbetriebe um die 50 Hektaren Pachtland beworben. Alle haben Stücke bekommen. Allerdings: Je überzeugender, sprich ökologischer, das Konzept, desto grösser und desto mehr «besseres» Land. Gemeinderat Fehlmann spricht von «Filetstücken».

Umgesetzt wurde unter anderem ein sogenannter Vernetzungsstreifen; eine Wiese, die Wald und Feld verbindet und die etappiert und nur einmal im Jahr gemäht wird. Sie bietet so eine geschützte Wandermöglichkeit für viele Tiere. Kleine Weiher wurden angelegt und Asthaufen als Lebensraum für Kleintiere aufgeschichtet. Ausserdem wird, wo möglich, auf die sogenannte «Weite Saat» gesetzt: Das Getreide wird weniger dicht angesät, sodass sich dort Feldlerchen und Feldhasen ansiedeln können. Andere Massnahmen wurden vorerst noch nicht umgesetzt; sind sie doch eng verknüpft mit dem Hochwasserschutzprojekt, welches der Souverän an der Gemeindeversammlung zurückgewiesen hat.

