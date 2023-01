Möriken-Wildegg soll vier Schulen aufnehmen

Möriken-Wildegg Möriken-Wildegg muss neu berechnen, ob es vier weitere Schulen aufnehmen kann: «Aktuell ist es weder ein Ja noch ein Nein» Erst war es nur Rupperswil. Nun haben vier weitere Gemeinden Interesse angemeldet, ihre Schulen jener in Möriken-Wildegg anzusiedeln. Ob das überhaupt machbar ist, muss die Wunschschulgemeinde nun prüfen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 29.01.2023, 04.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fünf Gemeinden wollen sich der Oberstufe Möriken-Wildegg anschliessen. Bild: Michael Kueng

Planen mussten sie sowieso. Denn die Gemeinde Möriken-Wildegg wächst, der Schulraum wächst aber nicht mit. Er wird also knapp. Die Gemeinde musste über die Bücher, Varianten wälzen.

So weit etwas, das viele Gemeinden kennen. «Nun sind wir aber mit einer neuen Ausgangslage und neuen Herausforderungen konfrontiert», sagt Frau Gemeindeammann Jeanine Glarner. Denn: Möriken-Wildegg plant jetzt für fünf weitere Gemeinden mit.

Veltheim und Auenstein fragten an

Das kam so: Zunächst war da Rupperswil. Die Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler aus der Gemeinde gehen bisher nach Lenzburg; aber auch dort wird der Schulraum knapp und knapper. So sehr, dass für Rupperswil eine Alternative gesucht und in Möriken-Wildegg gefunden wurde.

Dann verkündete die Kreisschule Schenkenbergertal (KSOS) eine Hiobsbotschaft: Die Bezirksschule wird in absehbarer Zeit zu klein sein, als dass sie noch weitergeführt werden könnte. Villnachern wandte sich Brugg zu. «Aus Veltheim und Auenstein kamen von Anfang an deutliche Signale, dass sie sich Möriken-Wildegg anschliessen möchten», so Glarner. Mit den Zahlen aus diesen beiden Gemeinden wurde von Anfang an weitsichtig geplant.

Und nochmals zwei

«Die Planung war schon so weit, dass es in Richtung Projektwettbewerb hätte gehen können», sagt Glarner. Und sie wurde nun kurz gestoppt, weil zwei weitere KSOS-Gemeinden nicht nach Brugg spienzelten, wie sie es hätten tun können, sondern nach Möriken-Wildegg: Schinznach und Thalheim. Möriken-Wildegg wiederum stellte, damit sich das neue Planen überhaupt lohnt, die Bedingung, dass alle vier Gemeinden das Interesse definitiv bekunden müssen. Das haben inzwischen alle getan.

Jeanine Glarner, Frau Gemeindeammann von Möriken-Wildegg. Bild: zvg

Glarner stellt klar: «Aktuell ist es weder ein Ja noch ein Nein. Wir müssen uns fragen, ob wir den Zuwachs in der Schule stemmen können.» Dafür wird nun neu gerechnet. Und zwar nicht nur mit den Bez-, sondern auch mit den Sek- und Real-Schülerinnen und -Schülern.

Denn es steht die Frage im Raum, ob langfristig auch der Weiterbetrieb dieser Schulstufen am bestehenden Standort der KSOS noch gesichert ist. «Wir planen auch nicht für einige wenige, sondern für 20 bis 25 Jahre. Sonst müssen wir schon das nächste Schulhaus planen, wenn eines steht.» Nebst dem Platz stelle sich natürlich auch die Frage nach der Organisation, Finanzierung und dem Betrieb. Aber eben: Spruchreif sei noch gar nichts.

«Asylunterkunft wäre eine grosse Belastung»

Möriken-Wildegg erlebt möglicherweise noch einen weiteren «Wachstumsschub»: Das dringend sanierungsbedürftige Hotel Aarehof wird dem Kanton als mögliche Asylunterkunft zur Verfügung gestellt.

Der Kanton prüft, ob im Hotel Aarehof Asylsuchende untergebracht werden können. Bild: zvg

Ob es wirklich so weit kommt, kläre der Kanton derzeit erst ab. Bei einem ersten Gespräch mit der Gemeinde habe sie aber deutlich gemacht: «Das wäre eine grosse Belastung für die Gemeinde.» Wenn es denn so weit käme, dass Asylsuchende in Möriken-Wildegg untergebracht werden, werde die Gemeinde sicher einige Bedingungen stellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen