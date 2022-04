Der Güterschuppen am Bahnhof Wildegg wird abgebrochen

Möriken-Wildegg Millionen-Umbau am Bahnhof: Der Güterschuppen wird abgebrochen Der Bahnhof Wildegg wird im grossen Stil umgebaut. Nun werden der Güterschuppen abgebrochen und das Asbest beseitigt. Dafür ist momentan das Gleis eins gesperrt. Soraya Sägesser 26.04.2022, 05.00 Uhr

Die Bauarbeiten beim Bahnhof in Wildegg haben begonnen. Aktuell wird der Güterschuppen abgerissen. Chris Iseli

Der Bahnhof Wildegg ist im Umbruch: Seit Mitte März läuft der grosse Umbau, der allein die SBB 32 Millionen Franken kostet. Am Montagnachmittag begannen nun die Abbrucharbeiten am Güterschuppen westlich des Bahnhofs. Es herrschte Baulärm rund um den Bahnhof und zwei Bagger standen vor dem Gebäude bereit. Bevor der Schuppen aber dem Boden gleich gemacht wird, muss der Asbest entfernt werden. Dieser ist im Dach sowie im Kamin enthalten und wird nun von Spezialisten in weissen Schutzanzügen beseitigt. Dort, wo der Güterschuppen heute noch steht, entsteht in Zukunft einer der beiden neuen Bushöfe: Im Westen gibt es einen ganz neuen, im Osten einen neugestalteten Busbahnhof.