Ersten Schweizer Mälzerei in Möriken-Wildegg ist in Betrieb

Möriken-Wildegg Lokalpatriotismus trifft Swissness in der Mälzerei – Christoph Nyfeler produziert so regional wie möglich Das Gebäude besteht aus Holz aus dem Lenzburger Wald, Rohre sind in «Lenzburg-Blau» gefärbt, die Braugerste kommt auch aus nächster Nähe in Möriken-Wildegg: Christoph Nyfeler produziert in seiner Mälzerei so regional wie möglich. Das erste Bier mit seinem Malz konnte er bereits degustieren. Eva Wanner Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Nyfeler in seiner Mälzerei in Möriken-Wildegg. Chris Iseli

Sie stechen heraus. Knallblau leuchten die Rohre in der Halle, die farblich sonst sehr industriell gehalten ist. «Sie sind Lenzburg-Blau», sagt Christoph Nyfeler und lacht. Er habe sie extra in der Farbe des Wappens der Stadt einfärben lassen.

Auch seine Mälzerei hätte er gerne in der Stadt, in der er für die FDP im Einwohnerrat sitzt, gebaut. Nur: Es gab kein passendes Bauland. Anders in Möriken-Wildegg, in der die Produktionsstätte im vergangenen Jahr in Rekordzeit gebaut wurde. Immerhin: Die Halle besteht aus Holz von etwa 700 Fichten aus dem Lenzburger Wald. Die Aufträge hat Nyfeler praktisch alle in die nächste Umgebung vergeben. Denn Swissness ist für ihn mehr als ein Stempel für Produkte; wo Schweiz draufsteht, soll auch möglichst viel Schweiz drin sein.

Zwei Prozent des Malzbedarfs der Schweiz

Seit Januar ist die Mälzerei in Betrieb, sie wird von 120 Landwirten beliefert. Viele davon aus dem Aargau, zwei aus Möriken-Wildegg selbst. Vier grosse Silos, die je 27 Tonnen Braugerste fassen, stehen vor der Mälzerei. Drei sind bereits leer: 180 Tonnen Malz aus Möriken-Wildegg wurden bisher ausgeliefert, das erste Bier mit dem Hauptbestandteil aus seiner Mälzerei konnte Nyfeler schon degustieren. Ihm habe es geschmeckt, meint er schmunzelnd.

Die vier grossen Silos hinter der Schweizer Mälzerei fassen je 27 Tonnen Braugerste. Drei davon sind bereits wieder leer. Chris Iseli

Nyfeler beliefert kleine bis grosse Brauereien sowie Destillerien, mit der Mühle Seengen wird in Kooperation Backmalz produziert. Sein Verkaufsargument: In grossen Mengen stellt niemand sonst Malz in der Schweiz her. Für die Brauereien ist das Malz mit dem Schweizerkreuz ein Alleinstellungsmerkmal. «Wir haben sehr viele Anfragen und Bestellungen, und haben aus der ersten Ernte nur noch wenig Malz übrig.» Denn unter Vollleistung der Produktion können rund zwei Prozent des Malzbedarfs in der Schweiz abgedeckt werden.

Wässern, keimen lassen, trocknen

Daniel Spellmeyer leitet die Mälzerei – und ist der einzige Angestellte. Chris Iseli

Weil vieles vollautomatisch läuft, ist in der Mälzerei nur ein Angestellter fest angestellt, um das Malz zu verpacken, wird Personal im Stundenlohn angestellt. Daniel Spellmeyer, früher Chefbraumeister bei Heineken, schaltet und waltet an einem Computer. Regelmässig kontrolliert er die diversen Tanks, in denen die Braugerste in verschiedenen Stadien lagert. Proben von der Rohgerste bis zum Malz untersucht er ebenfalls oder lässt sie in externen Labors analysieren.

Das Mälzen dauert eine Woche. Das Korn wird zunächst gewässert. Auf zehn Tonnen Gerste kommen 12'000 Liter Wasser. Dann wird die Mischung in grosse Trommeln gegeben, die sich automatisch in regelmässigen Abständen drehen. Das verhindert, dass die nassen und keimenden Körner Schaden nehmen.

«Dann wird die Gerste gedarrt, damit wird das Rezept bestimmt», sagt Nyfeler. Darren heisst so viel wie trocknen und wärmen. Je mehr und je länger Hitze zugeführt wird, desto dunkler wird das Malz und desto malziger schliesslich das Bier. In Möriken-Wildegg wird Diverses vom Pilsener- bis Caramelmalz hergestellt – Leitlinie ist eine Farbpalette.

Durch die Lenzburg-blauen Rohre geht’s für die Gerste weiter zum letzten Schritt, der sie endgültig zu Malz macht: Reinigen. Die Wurzelkeime werden abgeschlagen und der Staub abgesogen. «Wir produzieren null Prozent Abfall», sagt Nyfeler stolz. Denn was beim Reinigen anfällt, gibt er an einen Landwirt als Tierfutter weiter.

Je länger die Braugerste getrocknet und erwärmt wird, desto dunkler wird sie. Chris Iseli

Preise für diverse Materialien steigen exorbitant

Die Mälzerei läuft gut, Nyfeler möchte weiterpröbeln, etwa aus Urdinkel oder Weizen Malz herstellen. Ebenfalls geprüft werde, ob sein Malz in der Lebensmittelindustrie beispielsweise für Müsli oder Riegel Absatz findet.

Er habe extrem Glück gehabt mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mälzerei gebaut hat. «Würde ich heute anfangen, würde ich alles in allem etwa 25 Prozent mehr bezahlen», sagt er. Nur schon die Holzpaletten seien innerhalb eines Monats um 35 Prozent teurer geworden. Für ein Regal aus Metall, das er nachbestellt hat, bezahlte er doppelt so viel wie noch im Juli 2021.

«Das bereitet mir Sorgen. Wo führt das noch hin?», fragt er rhetorisch und hofft auf das Beste. Die Konsequenz für den Unternehmer ist, dass er versucht, möglichst autark zu sein. Ein Stück weit gelingt das schon mit den Solarpanels auf dem Dach. Weitere Ideen seien in der (Lenzburg-blauen?) Pipeline.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen