Möriken-Wildegg Karussell, Christbaumkugel-Basteln und viele Stände: So schön war der Weihnachtsmarkt auf dem Schloss Wildegg Vom 2. bis zum 4. Dezember besuchten zahlreiche Gäste den Weihnachtsmarkt auf dem Schloss Wildegg. Dieses Jahr gab es einige Neuerungen. AZ Redaktion 04.12.2022, 20.00 Uhr

Der Weihnaktsmarkt auf dem Schloss Wildegg wurde rege besucht. Zvg / Museum Aargau/zvg

Rund 50 Marktstände, dampfende Kochtöpfe und musikalische Klänge sorgten am Wochenende für weihnachtlichen Zauber auf Schloss Wildegg, wie Pascal Meier von Museum Aargau erzählt. «Am traditionellen Wiehnachtsmärt drehte sich auch ein altes Karussell vor den Schlosstoren», ergänzt er.

Wie in den Vorjahren sei der Markt sehr gut besucht worden. Und nicht nur ums Schloss herum, sondern auch hinein wollten die Gäste: «Die Taschenlampen-Führungen durchs nächtliche Schloss waren gut gebucht», so Meier. Wie viele Leute es genau waren, könne man aber noch nicht sagen.

Neu konnten Kinder und Erwachsene dieses Jahr Christbaumkugeln in der historischen Schlossscheune basteln. Wie Meier sagt, war das Angebot ein grosser Erfolg: «Dieses Jahr werden rund 340 Christbaumkugeln ‹made in Wildegg› die Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern von Wiehnachtsmärt-Besuchenden zieren, was uns sehr freut!»

Für weihnachtliche Klänge sorgten unter anderem das Seniorenorchester Möriken-Wildegg und die Turmbläser der Musikgesellschaft Möriken-Wildegg. Erstmals trat zudem der Musicalverein Mutschellen auf dem Schloss auf. Im Schloss sorgte ein beleuchteter Weihnachtsbaum für strahlende Gesichter.