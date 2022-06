Möriken-Wildegg testet nachts weniger helle Laternen

Möriken-Wildegg Gemeinde rüstet 450 Laternen auf LED um und testet, wie sehr sie in der Nacht abgedunkelt werden können Auf 30 Prozent wird das Licht am Birchweg in Möriken-Wildegg nach Mitternacht gedrosselt. Bisher hat sich niemand darüber beschwert, es sei zu dunkel. Eva Wanner 28.06.2022, 05.00 Uhr

Alle 450 Leuchten der Gemeinde Möriken-Wildegg werden auf LED umgerüstet. Chris Iseli