Möriken-Wildegg Entspannte Stimmung am Jugendfest: «Wir müssen wieder lockerer werden – oder wie die Jungen sagen: ‹chillets doch!›» Weiss, bunt, fröhlich und freudig: Der Umzug der Kreisschule Chestenberg durch Möriken-Wildegg. Eva Wanner 26.06.2022, 18.28 Uhr

Der Umzug am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg führte durch Möriken-Wildegg. Eva Wanner

Wer auch immer für das Wetter zuständig war, hat seinen oder ihren Job mustergültig erledigt. Und ganz im Sinne des Jugendfests der Schule Chestenberg (Möriken-Wildegg, Brunegg, Holderbank). Nur wenige Minuten, nachdem der Zapfenstreich am Freitagabend auf dem Festplatz in Möriken-Wildegg begann, legten sich die letzten Tropfen, es blieb trocken. Das erzählen am Samstagmorgen zwei sichtlich fröhliche Frauen: Jeanine Glarner, Frau Gemeindeammann von Möriken-Wildegg, und Brigitte Becker, Gemeinderätin und Präsidentin der Jugendfestkommission.

Links: Frau Gemeindeammann Jeanine Glarner. Rechts: Brigitte Becker, Präsidentin der Jugendfestkommission. Eva Wanner

Die Freude wurde noch grösser angesichts der Tatsache, dass auch der gemeinsame Umzug am Samstag trocken über die Bühne beziehungsweise durch die Strassen von Möriken-Wildegg ging.

Mehr noch: Strahlendster Sonnenschein begleitete die nicht minder strahlenden Männer, Frauen, Mädchen und Jungen. Durchbrochen wurde das traditionellerweise weisse Kleidermeer nur von hübschen, bunten Blumenkränzen in den Haaren der Mädchen und von der Beflaggung und Dekoration am Strassenrand.

Denn nicht nur die Menschen, auch die Umgebung hatte sich ins Festgewand geworfen, um das alle drei Jahre stattfindende Jugendfest gebührend zu feiern. Und natürlich die Eltern, Grosseltern, Freunde und alle, die sich freuten, dass etwas los ist im Dorf.

Umzug durch Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner Umzug durch Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner Umzug durch Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner Umzug durch Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner Umzug durch Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner Umzug durch Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner Umzug durch Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner Der Festplatz Möriken-Wildegg am Jugendfest der Kreisschule Chestenberg. Eva Wanner / Aargauer Zeitung

«Groove», welcher der Gesellschaft guttut

«Endlich wieder Jugendfest!», sagte denn auch Frau Gemeindeammann Glarner bei ihrer kurzen Festansprache nach dem Umzug. Sie erinnere sich an ihre Kindheit, daran, wie sehr sie sich jeweils auf das Jugendfest gefreut habe. Auch als Erwachsene sei das noch so, seit Wochen fiebere sie auf diesen Tag hin. Sie dankte allen, die sich in irgendeiner Art und Weise für das Gelingen des Anlasses eingesetzt haben. Von verschiedenen Vereinen bis hin zu den Frauen, welche die Jugendfestbögen geschmückt haben.

«Es entstand der Groove, der Beat, den ich mir in der Gesellschaft wünsche», sagte sie, in Anlehnung an das Jugendfest-Motto «Feel the Beat». Und erwähnte, was sie sich nicht wünscht: Sie habe das Gefühl gehabt, bei verschiedenen Dingen, Themen, Diskussionen habe man in letzter Zeit den Ton nicht mehr so getroffen. «Wir müssen wieder lockerer werden – oder wie die Jungen sagen: ‹chillets doch!›» Denn es sei doch viel schöner, wenn man gemeinsam etwas zu feiern habe, so wie jetzt.

Das taten die vielen Festfreudigen aus den drei Dörfern denn auch noch fleissig; sei es in einem Beizli, im Lunapark oder bei einer der sonstigen Aktivitäten, die nur dank dem Einsatz vieler Freiwilliger möglich sind.