Die Sägerei Schmid soll einer mächtigen Überbauung weichen

Möriken-Wildegg Elf Gebäude mit Coop, Wohnungen und Gewerbefläche: Das soll auf dem Areal der Sägerei Schmid entstehen Die Sägerei Schmid stellt den Betrieb ein. Für das Familienunternehmen in vierter Generation fehlt die Nachfolge. Auf dem Gelände soll ein «neuer kleiner Stadtraum mit eigener Identität» entstehen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sägerei Schmid in Möriken-Wildegg findet keine Nachfolge und macht den Betrieb dicht. Für das Areal liegt ein Gestaltungsplan auf. Bild: Eva Wanner

Leicht fällt es ihm nicht. «Ich bin stark mit dem Areal und dem Betrieb verbunden, es ist nicht einfach und tut weh», sagt Beat Schmid. Und doch wird er in naher Zukunft den Betrieb seiner Sägerei am Ortseingang von Möriken-Wildegg einstellen.

An den Finanzen liegt es nicht. Die Holzbranche habe von der Pandemie gar profitiert, so Schmid. Nur hat er für den Familienbetrieb, den er in vierter Generation führt, keine Nachfolge. An jemand externen zu übergeben sei für ihn nicht in Frage gekommen. Dazu kommt, dass das Areal seit der Ortsplanrevision 2017 in der Arbeits- und Wohnzone liegt. «Gewerbe wie eine Sägerei ist nicht mehr unbedingt gewünscht», sagt Schmid. Wichtig sei ihm, der eigentlich schon pensioniert wäre, dass kein «Ghütt» auf dem Gelände entsteht, sondern etwas Ansprechendes. Schliesslich wurde hier 1909 der Grundstein für die heutige Sägerei gelegt; der Historie soll Rechnung getragen werden.

Leicht gemacht habe er sich den Entscheid nicht, aber ihn dann doch irgendwann schweren Herzens gefällt. «Der Moment, wenn der Betrieb dann wirklich zugeht, wird ganz sicher schwierig.» Wann genau es so weit sein wird, weiss er noch nicht.

Gestaltungsplan liegt auf

Denn: Das Areal ist gestaltungsplanpflichtig. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren ist beendet. Mehrere Einwendungen betrafen etwa befürchteten Baulärm oder die Angst, dass bei Erschütterungen während der Bauzeit Schäden an den bestehenden Häusern hinter dem Areal entstehen. Einige der Einwendungen wurden berücksichtigt, alle beantwortet.

Die Ausführungen und der Entwurf des Gestaltungsplans Aarauer-/ Lindenstrasse liegen seit Freitag und noch bis am 21. Februar auf der Gemeinde auf oder können online eingesehen werden. Am 25. sowie am 28. Januar stehen ausserdem Vertreter der Gemeinde sowie Planer im Gemeindesaal für Fragen zur Verfügung.

Elf Gebäude, Sagi-Platz und Tiefgarage

Dem Gestaltungsplan ist zu entnehmen, dass auf dem 1,6 Hektaren grossen Areal mit mehreren Grundeigentümern ein «neuer kleiner Stadtraum mit eigener Identität» geplant ist. Elf Gebäude sind auf den Plänen eingezeichnet. Das erste, das man von Aarau her kommend sieht, wird einen Coop beherbergen. Entlang der Aaraustrasse sollen es fünf Gebäude sein, die im Erdgeschoss gewerblich genutzt werden und in den jeweils oberen drei Geschossen Wohnungen enthalten. In der Reihe dahinter kommen fünf ebenfalls viergeschossige Mehrfamilienhäuser zu stehen. Mindestens 188 Parkplätze müssen gebaut werden, maximal sollten es ein 242 sein, ein Teil davon in einer Tiefgarage.

Elf Häuser mit teilweise gemischter Nutzung sollen entstehen. Screenshot Gestaltungsplan

Ebenfalls vorgesehen ist am Ortseingang ein ausgestalteter Platz, der «Sagi-Platz», sowie in der Mitte der Überbauung ein Innenhof. «In Anlehnung an die ehemalige Nutzung des Ortes als Sägerei werden ausschliesslich Bäume typischer Schweizer Holzarten (z.B. Wald-Kiefer, Lerche, Winterlinde, Stieleiche, Esche, etc.) verwendet», heisst es weiter.

Ein eigenes kleines Quartier soll entstehen. Screenshot Gestaltungsplan

Dann ist da noch die Lage – zur Aaraustrasse hin, die jeden Tag von 15'500 Fahrzeugen befahren wird, und der Bahnlinie gleich daneben. Die Gebäude seien so konzipiert, dass strassenseitig lärmunempfindliche Räume wie Nasszellen oder Treppenhäuser zu liegen kämen. Zwischen mehreren Häusern würden Glas-Metall-Konstruktionen gebaut und mit Kletterpflanzen begrünt, die den Lärm gegen den Innenhof minimieren. Sägereibesitzer Schmid findet: «Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist das ein Gewinn. Der Betriebslärm der Sägerei fällt weg und sie erhalten einen Lärmriegel gegen die Strasse und die Bahnlinie hin.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen