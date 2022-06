Möriken-Wildegg: Hochwasserschutz soll 3,5 Mio. Franken kosten

Möriken-Wildegg Aus drei Bächen wird einer: Mit einem neuen Bachbett gegen Hochwasser Vier Bäche fliessen durch nur eine Leitung. Regnet es lange und stark, reicht das als geordneter Abfluss nicht, wie vergangene Hochwasser in Möriken eindrücklich belegen. Der Souverän soll einem Kredit von knapp 3,5 Millionen Franken für Massnahmen zustimmen. Eva Wanner 09.06.2022, 05.00 Uhr

2016 wurden Teile von Möriken-Wildegg überschwemmt (im Bild das Gebiet Geerenacker). Die Gmeind hat am 15. Juni über Hochwassermassnahmen zu befinden. Screenshot Technischer Bericht

Die Bilder von 2016 dürften noch präsent sein. Das Hochwasser traf Möriken nicht zum ersten, aber dieses Mal besonders heftig. «Bis fast in die Dorfmitte floss das Wasser», sagt Frau Gemeindeammann Jeanine Glarner. Regnerische Tage hatten den Boden gesättigt, bis er das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte.

Nach Möriken floss das Wasser sowohl von Richtung Brunegg her als auch von den vier Bächen am Chestenberg, die ab dem Waldrand eingedolt sind und im Siedlungsgebiet in nur eine gemeinsame Leitung münden. Zu viel Wasser auf zu wenig Platz: Es suchte sich seinen Weg und fand ihn in die Keller und Tiefgaragen von 30 Privatliegenschaften und zwei Gewerbebetrieben.

Auf der Gefahrenkarte war dieser Bereich vor 2016 gar nicht erfasst. Stattgefunden hat das Hochwasser trotzdem. «Es ist kein Problem, das man einfach abtun kann», sagt Glarner. Es gehe nicht um Ereignisse, die alle 100 Jahre wiederkehren, sondern alle 15 bis 20. Tendenz steigend.

Bei der Suche nach Massnahmen zum Hochwasserschutz wird kaskadenartig vorgegangen. In einem ersten Schritt wurde der Unterhalt überprüft. Ergebnis: Der Unterhalt an den Einlaufschächten war nicht das Problem, sondern der zu geringe Durchmesser der Bachleitungen. Als nächstes kämen raumplanerische Massnahmen. «Heute würde man dieses Land entweder nicht mehr einzonen, das ist es aber nun einmal, oder die Liegenschaften erhielten mit der Baubewilligung einen verfügten Objektschutz», sagt Glarner. Über Schritt drei wird am 15. Juni die Gemeindeversammlung befinden: technische Massnahmen.

Dämme und Leitungen verworfen

Drei Konzepte mit verschiedenen Varianten hat der Gemeinderat prüfen lassen. Das Rückhalten der Bäche wäre eine gewesen. Sie wurde aber verworfen, weil der Landbedarf zu gross gewesen wäre und Dämme in der Landschaft unnatürlich wirken. Nicht in Frage kam auch, je eine eigene Leitung für jeden der vier Bäche zu bauen. «Das wäre kaum bewilligungsfähig», so Glarner.

Ausserdem würden zahlreiche Privatgrundstücke im Siedlungsgebiet tangiert und unter der Erde müsste um Werkleitungen herumgebaut werden, «ein gigantischer Aufwand für zu wenig Nutzen». Denn national gelte die Regel: Gehen Bachleitungen im Kulturland kaputt, müssen sie geöffnet werden

Nummer drei sollte es also werden. Ein neuer Bach, der drei der bestehenden kleinen Gewässer sowie das Oberflächenwasser von Brunegg her auffängt und vom Waldrand bis ins Auengebiet fliesst, das sich nach dem Hochwasser 1999 gebildet hatte. Der vierte Bach fliesst weiterhin in die bestehende Leitung, hat darin aber mehr Platz. Damit erfüllt der Gemeinderat auch Ziele, die er sich im räumlichen Gesamtkonzept gesetzt hat: eine ökologische Vernetzung zwischen Chestenberg und Bünz sowie einen attraktiveren Übergang zwischen Kultur- und Siedlungsland.

Landabtausch-Puzzle gelungen

Auch mit dieser Variante werde Kulturland durchschnitten, so Glarner. Allerdings weniger, als wenn die drei Bäche dereinst ungewollt geöffnet werden müssten. Knapp 1,4 Hektaren Land werden benötigt, 15 Landeigentümerinnen und -eigentümer sind betroffen, darunter mehrköpfige Erbgemeinschaften und Landwirte. In mehreren Gesprächen und viel Arbeit, «es war eine Puzzle-Arbeit», sagt Glarner, seien nun Lösungen für den Landabtausch gefunden worden, die für alle Landwirte aufgehen.

Es wurde immer wieder einmal Kritik am Projekt geübt, insbesondere am Land, das verloren gehe. Es sei verständlich wenn, besonders Betroffene, den Verlust von Fruchtfolgefläche bedauern. Es gehe aber vergessen, was die Landwirtschaft dank des Projekts langfristig gewinne und die Flächendiskussion sei etwas kurzsichtig: «Landwirtschaft braucht eine funktionierende Biodiversität, dazu trägt der neue Bach bei.»

Keine Alternative zu dieser Lösung

Kosten soll das Projekt rund 3,5 Millionen Franken. Abzüglich der Beteiligung der Aargauischen Gebäudeversicherung, des Bundes und des Kantons blieben 1,3 Millionen Franken, welche die Gemeinde bezahlen muss.

Traktanden der Gemeindeversammlung Am Mittwoch, 15. Juni, haben die Einwohnerinnen und Einwohner von Möriken-Wildegg auch über die Jahresrechnung zu befinden. Sie schliesst mit einem Plus von gut 450’000 Franken und damit fast 850’000 Franken über dem Budget (Steuerfuss: 94%). Hauptgrund dafür sind höhere Steuereinnahmen. Auf der Traktandenliste stehen ausserdem mehrere Kreditabrechnungen. Die Sanierung des Schwimmbads kam fast 300’000 Franken teurer und landete bei 2,37 Millionen Franken. Die neue Unterflursammelstelle kostete fast doppelt so viel wie geplant: 130’000 Franken statt 70’000. Hingegen kostete die Erschliessung Sandacher nur gut 900’000 Franken statt der bewilligten 1,3 Millionen. Ebenfalls unterschritten wurden die Kosten bei der Sanierung der öffentlichen Leitungen und Schächte im Gebiet Grienmatte (Kosten: 80’000 Franken), der Sanierung des Gemeindesaals (950’000 Franken) und der Sanierung des Berghauses (1,3 Millionen). (ewa)

Ob der neue Bach realisiert wird, bestimmt der Souverän an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni. Und wenn die Kritiker gewinnen? Die Gebäudeversicherung hat laut Glarner bereits gemahnt, dass sie nach zwei grossen Hochwasserschäden nicht mehr einfach so bezahlen wird.

Privatpersonen und die betroffenen Gewerbetreibenden müssten also selbst in die Tasche greifen, um an ihren Liegenschaften Schutzmassnahmen zu ergreifen. «Das würde das Problem aber nicht lösen, sondern verlagern. Das Wasser würde sich den Weg in Richtung Bünz wo anders durch das Dorf hindurch suchen», sagt Glarner. Und betont: «Der Gemeinderat sieht keine Alternative zum vorliegenden Projekt, es ist die beste und einzige Lösung.»