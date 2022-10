Möriken: Polizei nimmt drei Personen wegen Einbruch fest

Möriken Nach Meldung von Passanten und Anwohnern: Polizei nimmt drei Personen wegen Einbruch fest Ein Passant verfolgte am Dienstag drei verdächtige Personen und meldete dies der Polizei. Nach der Anhaltung konnten diese einem Einbruch im Quartier zugeordnet werden. 20.10.2022, 10.22 Uhr

Am Dienstag meldete eine Person beim Polizeinotruf, dass ihm drei verdächtige Personen am Altfeldweg in Möriken begegnet seien. Eine weitere Anwohnerin meldete zeitgleich, dass sie eine Alarmanlage höre. Aufgrund dieser Meldungen rückten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau mehrere Polizeipatrouillen nach Möriken aus.