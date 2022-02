Swisscom plant neue 5G-Antennen in Fahrwangen und Bettwil

Mobilfunk Die Swisscom plant in Fahrwangen und Bettwil je eine neue 5G-Antenne: Grenzwert wird knapp eingehalten Die Baugesuche der Swisscom liegen derzeit in den Gemeinden auf. In Fahrwangen soll die neue Antenne auf ein Wohnhaus zu stehen kommen, ohne den Neubau droht laut Swisscom eine Versorgungslücke beim Netz. Zara Zatti 23.02.2022, 05.00 Uhr

Hier beim Parkplatz des Friedhofs soll die Antennenanlage gebaut werden, im Hintergrund das Dorf Bettwil. Andrea Weibel

Wenn es nach der Swisscom geht, soll in Fahrwangen bald eine neue Mobilfunkantenne stehen. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das noch bis zum 14. März bei der Gemeinde aufliegt. Entstehen soll die Antenne auf dem Dach eines Wohnhauses an der Mühlackerstrasse 5. «Die Mobilfunkversorgung in der Gemeinde Fahrwangen ist aktuell kritisch» gibt die Swisscom in einem Bericht als Grund für den Neubau an.

In Fahrwangen steht schon eine Mobilfunkantenne. Diese komme einerseits an ihre Grenze für die Netzversorgung, andererseits hätten die Eigentümer das Mietverhältnis gekündet. Die neue Antenne soll als Ersatz dienen und eine drohende Versorgungslücke verhindern. Wie die Swisscom auf Anfrage mitteilt, seien bei der neuen Antenne alle gängigen Technologien geplant – also 3G, 4G und 5G.

Grenzwert teilweise nur knapp eingehalten

Bei einer Mobilfunkantenne braucht es laut Umweltrecht vor dem Entscheid der Gemeinde auch die Zustimmung des Kantons. Insbesondere muss dieser überprüfen, dass die Anlagegrenzwerte eingehalten werden. Sprich: Dass die Strahlung für Mensch und Umwelt weder schädlich noch lästig wird. Der Kanton kommt bei der Swisscom-Antenne in Fahrwangen zum Schluss, dass der Strahlengrenzwert an allen Orten, an denen sich Menschen längere Zeit aufhalten, eingehalten werden wird - wenn auch teilweise nur knapp.

Aus dem Bericht des Kantons geht hervor, dass die Bewohnerinnen und Bewohner im 2. Obergeschoss der Mühlackerstrasse 7 am meisten von der Strahlung betroffen sind. Das elektrische Feld beträgt dort 4.95 V/m - der erlaubte Grenzwert liegt bei 5 V/m.

Das Aargauer Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) stimmt dem Neubau der Swisscom-Antenne zu. Allerdings unter der Bedingung, dass nach dem Bau der Antenne jene Orte, bei denen die prognostizierte Belastung zwischen 80 und 100 Prozent der Grenzwerte beträgt, Messungen durchgeführt werden. Sollten diese Messungen dann ergeben, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden, muss die Anlage unverzüglich angepasst werden, heisst es im Bericht.

Infoveranstaltung zur neuen Antenne in Bettwil

Eine Gemeinde weiter, in Bettwil (678 Einwohnende), liegt momentan ebenfalls ein Baugesuch für eine neue Swisscom Antenne auf. Ungewöhnlich ist, dass der Gemeinderat die Bevölkerung hier aktiv in die Entscheidung für den Standort einbezogen hat.

Der jetzt gewählte Parkplatz des Friedhofes landetet in der Umfrage auf Platz zwei, 15 von 38 Personen stimmten dafür. Dass nicht die erste Wahl der Bevölkerung umgesetzt wurde, liegt daran, dass sich dieser Standort in einer Grundwasser-Schutzzone befindet und ausserhalb des Baugebietes liegt.

Der Bettwiler Gemeinderat fährt auch weiterhin den Weg der Transparenz - am Donnerstag, 24. Februar findet in der Mehrzweckhalle eine Infoveranstaltung zur geplanten Antenne statt.