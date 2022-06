Saxofonist Sebastian Strinning spielt im Esterliturm

Musik Vom Turm herab: Saxofonist Sebastian Strinning macht den Esterliturm zum Star auf seinem neuen Album Sebastian Strinning veröffentlicht sein zweites Solo-Album. Der Lenzburger Esterliturm ist dabei mehr als Kulisse. Pirmin Bossart 01.06.2022, 05.00 Uhr

Als Solist will Sebastian Strinning keine Hörerwartungen erfüllen. Ralph Kühne

Eine Röhre (Saxofon) in der Betonröhre (Esterliturm): Das kann auch befreiend klingen. In besonderen Räumen werden gewohnte Hörerwartungen ausser Kraft gesetzt, auch für den In­strumentalisten selber. Deshalb suchen Musikerinnen und Musiker, die den Klang erforschen und sich mit speziellen Spieltechniken in die Eingeweide der Frequenzen begeben, gerne unkonventionelle Orte auf. Sie haben eine bestimmte Resonanz, die auch wieder auf die entstehende Musik zurückwirken.

Ein solcher Ort ist der Esterliturm bei Lenzburg. In seiner jetzigen Form wurde er 1974 errichtet. Mitten im Wald erhebt sich dieses aus 19 Betonrohrelementen gefertigte Monument. Eine Treppe mit 253 Stufen führt im Innern der Röhre auf die Aussichtsplattform, die 45 Meter über dem Boden liegt. Von dort aus liegt einem der Kanton Aargau zu Füssen. Sebastian Strinning begab sich nicht auf die Plattform und machte eine Sonnenschein-Musik. Er richtete sich auf Etage elf ein, ungefähr in der Mitte des Turms, um dort zu spielen. Das Resultat klingt archaisch, geisterhaft, abenteuerlich. Mehr stürmisches Westwindwetter als milder Sonnenschein.

Zwölf Mikrofone und ein flüchtiger Spielpartner

Der heute in Luzern lebende Saxofonist ist in Othmarsingen aufgewachsen. «In meiner Kindheit und Jugend ging ich regelmässig zum Esterliturm. Dort haben wir grilliert und den Aufenthalt im Wald genossen.» Diesmal, als professioneller Musiker, kehrte er mit einer anderen Absicht zurück. «Ich hatte schon lange im Kopf, in der Akustik dieses Turms ein Album aufzunehmen.» Der lange Hall im Turm verändert auch die Musik. «Was man sich zurechtgelegt hat, funktioniert nicht mehr, man kommt auf andere Ideen. Das ist das Interessante bei dieser Auseinandersetzung», sagt Strinning.

Erste Einblicke in Sebastian Strinnings neues neue Album «Turm». Sebastian Strinning / Youtube

Es war ziemlich kalt im Turm, als sich der Saxofonist mit dem Produzenten Willy Strehler und dessen mobilem Studio im November 2020 für die Aufnahmen einrichtete. Zwölf Mikrofone wurden platziert, die meisten rund um den Musiker, die anderen im Turm verteilt. Ein weiterer Mitspieler war auch der Wind, der draussen rumorte und drinnen seine Spuren in den Klang setzte. Aber nicht als übliches «Poppen», sondern wie als erweiterte «field recording»-Frequenz.

Er erkundet musikalisches Neuland

2015 hatte Sebastian Strinning sein Soloalbum «Kerrin» veröffentlicht, das einen ersten Markstein unter seine solistische Tätigkeit setzte. Als Solist ist Strinning auch schon am Schaffhauser Jazzfestival aufgetreten. Für «Turm» hat er neues Klangmaterial zusammengetragen: Ein Spektrum von neuen Spieltechniken, verschiedenen Mundstücken und Präparationen, das er mit Wucht und Sensibilität in acht ganz verschiedenen Tracks ausdrückt. Melodie und Noise bewohnen hier gemeinsam den Turm.

Strinning, der auch mit dem Fischermanns Orchestra, mit Le String’Blö und in anderen Bands spielt, kommt als Solist seinen künstlerischen Vorstellungen am nächsten. Denn als Solist will er nicht Hörerwartungen erfüllen, sondern Neuland betreten. Sein Monolog ist sowohl ­Experimentierfeld wie auch persönliches Statement: «Im Moment zu sein, ist für mich zentral. Jeden Moment, das auszudrücken, was ist, was man hört, und sich manchmal davon gar selber überraschen zu lassen, das sind die Sternstunden, die man sucht.»

Sebastian Strinning: Turm, Wide Ear Records, CD/Vinyl, 2022; Plattentaufe 3.6., 19 Uhr, Esterliturm, Lenzburg. (Verschiebedatum 11.6.).