In Meisterschwanden werden aus Schulzimmern Wohnungen

Meisterschwanden Zuerst ein Schulhaus, dann das Gemeindehaus: Bald sollen in diesem Gebäude Wohnungen entstehen Im Meisterschwander Unterdorf steht das ehemalige Schulhaus «Mühle», in dem später die Gemeindeverwaltung einzog. Seit 2014 sind die Räume leer. Der Gemeinderat entschied, das Haus wiederzubeleben. Nun steht das Siegerprojekt aus dem Wettbewerb fest. Anja Suter 30.09.2022, 16.54 Uhr

Eine Visualisierung zeigt, wie der Eingangsbereich des Gebäudes zukünftig aussehen soll. zvg

Wo einst Kinderlachen durch die Flure schallte, dann IDs ausgestellt und Steuern bezahlt wurden, könnten bald Sofas und Betten stehen. Das ehemalige Schul- und spätere Gemeindehaus, das seit 2014 leer steht, wird zu Wohnraum ausgebaut, hat der Gemeinderat beschlossen und der Souverän 2020 genehmigt. Am Donnerstagabend konnten sich Interessierte vor Ort über Ideen und Pläne informieren, die für die Umgestaltung eingereicht wurden.

Das Siegerprojekt des Architekturbüros Solanellas Van Noten Meister aus Zürich konnte im Eingangsbereich begutachtet werden. Daniel Zehnder von Zehnder Bauexperten und Mitglied des Fachpreisgerichts stellte das Projekt vor. Er bezeichnete die Umsetzung des Auftrages unter anderem als « luftig, leicht und spielerisch».

Eine Galerie und ein Gemeinschaftsgarten

Das Architekturbüro hatte sich entschieden, aus dem historischen Gebäude ein «gemeinsames Haus» zu machen. Das Projekt verfolge den Ehrgeiz, dass sich der Umbau nicht wie ein Mehrfamilienhaus anfühlt, sondern mehr wie «ein gemeinsames Haus», heisst es auf dem Aushang der Architekten.

Nebst den neun Wohnungen mit 1,5 bis 3,5 Zimmern sieht das Projekt auch einige Räume vor, die sich die Bewohnenden teilen. So etwa das Gartenzimmer im Erdgeschoss – ein Gemeinschaftsraum mit einer kleinen Küche. «Der aktive Hobbyraum im Untergeschoss» soll zu einem Ort für Sport oder andere Freizeitaktivitäten werden.

Ausserdem haben die Architekten auch zwei gemeinschaftliche Balkone und eine breite Galerie zuoberst im Haus geplant. Der Aussenbereich werde grösstenteils erhalten. So bleibt die Parkplatzanordnung nördlich der Parzelle bestehen, ergänzt werde ein kleiner Neubau für Kleinfahrzeuge und Velos. Geplant ist zudem ein Gemeinschaftsgarten für die Bewohnenden des Hauses sowie der «Unterdorf Garten», welcher öffentlich begehbar sein soll.

Daniel Zehnder lobte unter anderem die Raumaufteilung und wie mit dem Gebäude, dessen Hauptteil unter Substanzschutz steht, geplant wurde. «Es wurde hier keine dogmatische Wiederherstellung versucht. Es ist viel mehr eine Weiterarbeit mit dem ursprünglichen Geist», so der Architekt. Das Gebäude wurde in den letzten 35 Jahren nicht verändert, sagte Zehnder weiter. Es sei aber in einem sehr guten Zustand, man könne keine Risse oder ähnliche Schäden erkennen. «Es ist eine ‹Gewaltskiste›, der man Sorge tragen muss.»

Architekten sind vom Haus begeistert

Vom alten Schulhaus sichtlich begeistert zeigte sich auch das Zürcher Architekturbüro. «Wir hatten extrem viel Freude, weil das Haus so viel gibt. Wir haben beispielsweise schöne Räume mit hohen Decken vorgefunden», sagte Marianne Meister.

In einem nächsten Schritt soll der Baukredit an die Gemeindeversammlung kommen. Geplant sei dies an der Wintergmeind, so Gemeindepräsident Ueli Haller. Wie viel die Umgestaltung kosten soll, sei aber noch nicht klar.