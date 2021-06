Meisterschwanden Unverhältnismässig? Dieser Sandkasten muss weg – so will es der Regierungsrat «Für das naturnahe Landschaftsbild nicht passend»: Geht es nach dem Regierungsrat, muss eine Hausbesitzerin am Hallwilersee ihren Garten rückbauen. Urs Helbling 10.06.2021, 05.00 Uhr

Dieser Sandkasten und der Granittisch sind laut Regierungsentscheid im Gebiet des Hallwilerseeschutzdekretes nicht erlaubt. Foto: Urs Helbling

Sie hat sich ein kleines Paradies geschaffen. Aber an einem Ort, an dem es in den Augen des Kantons dieses Paradies nicht geben dürfte. Das hat jetzt gerade der Regierungsrat in einem Beschwerdeentscheid bestätigt. «Ihr Garten ist ein Präzedenzfall. Er soll den Gemeinden zeigen, was innerhalb des Hallwilerseeschutzdekretes möglich ist – und was nicht.» Das, so sagt die Hausbesitzerin, habe man ihr an einer Augenscheinverhandlung erklärt. In Tennwil. Bei einem Haus, das von weitem kaum zu erkennen ist, weil in seinem Garten grosse Bäume stehen.

«Für sich alleine nicht überaus störend»

Es geht um so kleine Dinge, wie etwa einen Römerkrug, einen Sitzplatz aus Granitplatten, ja sogar einen Sandkasten. Diese befinden sich im Garten eines 1963 erbauten Hauses. Die Liegenschaft liegt heute ausserhalb der Bauzone (eine erste BNO gibt es seit 1972) und innerhalb des Perimeters des Hallwilerseeschutzdekretes (gibt’s seit 1986).



Wunderbare Aussicht, aber grosse Probleme wegen der Kieswege. Foto: Urs Helbling

Der Kanton stellt sich auf den Standpunkt, dass er basierend auf diesen rechtlichen Grundlagen bei der Gartengestaltung massiv mitreden kann. «Obschon die strittigen Gartenelemente für sich allein betrachtet jeweils nicht überaus störend wirken mögen, beeinträchtigen sie in ihrer Summe das Landschaftsbild doch stark und fügen sich gesamthaft betrachtet nicht gut in die naturnahe Umgebung ein», heisst es im Entscheid des Regierungsrates.



Was haben die lokalen Behörden alles abgesegnet?

Unter dem Titel «Man will an uns ein Exempel statuieren: Sandkastenstreit am Hallwilersee eskaliert» hat die AZ vor einem Jahr erstmals über den Fall berichtet. Damals lag die Rückbau-Verfügung des kantonalen Departementes für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) vor, die jetzt vom Regierungsrat «vollumfänglich» gestützt worden ist.



«Ich kann die Welt nicht mehr verstehen», erklärt die völlig überraschte Besitzerin des Landhauses. Es ist idyllisch gelegen ob der Kantonsstrasse in Meisterschwanden. Aus dem Regierungsratsbeschluss geht hervor, dass die lokalen Behörden im Umgang mit der «Sandkasten»-Besitzerin nicht immer die glücklichste Hand hatten. Aber die Mängel am Verfahren sind aus Sicht des Kantons nicht so schwerwiegend, dass sie die Beurteilung der Grundtatsache in Frage stellen würden. Das sieht die Hausbesitzerin anders:

«Sämtliche Gartenanpassungen sind mit dem damals zuständigen Gemeindevertreter besprochen und von ihm in einer ersten Phase mündlich abgesegnet worden.»



Die Hauseigentümerin hat das Gebäude 2005 erworben. 2008 liess sie es neu streichen. Der neue Farbton missfällt den kantonalen Beamten trotz Farbabnahme durch die Gemeinde.



«Verwendete Materialien nicht passend»

Es ging etwa um zwei Sitzplätze, einen mit Tisch und Stühlen auf Kiesgrund, den Sandkasten, einen Holzunterstand (Scheiterbeige), diverse Kieswege mit Einfassungen aus Granitpflastersteinen, einen Steingarten mit Kieselweg, den amphorenförmigen Krug, die Feuerstelle sowie den tönernen Krug. Der Regierungsrat schreibt in der Begründung zu seinem Entscheid: «Die verwendeten Materialien, insbesondere die senkrechten Granitplatten, der verwendete Kiesel und die Metallpergolen, sind – auch für den durchschnittlichen Betrachter erkennbar – bezüglich Material, Form und Farbton in der naturnahen Umgebung einer Schutzzone und einer Landschaft von nationaler Bedeutung nicht passend.»



Kaum zu erkennen, aber für den Kanton störend: die Amphore. Foto: Urs Helbling

An einer anderen Stelle heisst es, ausserhalb von Baugebieten werde «die Einpassung ins Landschaftsbild viel stärker gewichtet». Dabei gehe es auch um die Frage: Was ist orts- und regionaltypisch? So würden die Kieswege und der Vorplatz – «wenn auch zweifelsohne aufwendig und liebevoll gestaltet» – aufgrund der verwendeten Materialien und der insgesamt zu künstlich wirkenden «Über»-Gestaltung nicht in das naturnahe Landschaftsbild der Schutzzone passen, welches von Obstbäumen, Weiden und Wiesen geprägt sei.



Die Besitzerin erinnert sich: «Als ich das Haus gekauft habe, hatte es im Garten Betonplatten – jetzt sind es Kieswege. Anstelle von Thujas wachsen heute Eisenhut und Anemonen.» Ihr Garten trage zur Biodiversität bei.



Drückt der Kanton bei anderen Fällen ein Auge zu?

In den Augen der Beschwerdeführerin gibt es innerhalb des Hallwilerseeschutzdekretes verschiedene vergleichbare Fälle, in denen Gärten neu erstellt oder massiv verändert worden sind. Ihr Anwalt macht deshalb eine Verletzung der Rechtsgleichheit geltend. Diese wird vom Regierungsrat abgeschmettert:

«Der Umstand, dass das Gesetz in anderen Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden.»

Und was ist, wenn der Kanton seine Haltung künftig auf alle Liegenschaften rund um den Hallwilersee anwendet? Der «Sandkasten»-Fall dürfte beim einen oder anderen Gartenfreund ein mulmiges Gefühl auslösen.



Laut Regierungsentscheid gibt es im «Sandkasten»-Fall ein «gewichtiges öffentliches Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes». Der Rückbau soll innerhalb von drei Monaten erfolgen – nachdem der Entscheid Rechtskraft erlangt hat, was aber noch mindestens ein Jahr dauern dürfte, weil das Verfahren ans Verwaltungsgericht weitergezogen wird.

Und da gibt es noch einen Trost für die Hausbesitzerin: «Nachdem die AZ vor einem Jahr über den Fall berichtet hat, erhielt ich viele aufmunternde Reaktionen. Dafür bin ich sehr dankbar.»