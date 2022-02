Mögliche Lösung gegen das Parkplatzchaos am Hallwilersee

Meisterschwanden Lösung dank App? Wie gegen Parkplatzprobleme am Hallwilersee angekämpft werden könnte Tausende von Autos kämpfen im Sommer rund um den Hallwilersee um die verfügbaren Parkplätze. Dank eines technischen Systems könnte per App schon von zu Hause geprüft werden, ob und wo es freie Parkplätze gibt. Es fehlt aber noch an einem Finanzier für ein Pilotprojekt. Anja Suter Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Strandbad Seerose, Meisterschwanden. Michael Küng / Aargauer Zeitung

An heissen Sommertagen steht der Hallwilersee bei vielen Menschen aus der Region zuoberst auf der Liste der Ausflugsziele. Ein Sprung ins kühle Nass, eine Auszeit im Schatten mit einem guten Buch oder auch für einen kurzen Abstecher in einen der vielen Gastrobetriebe, direkt am See. Was in der Vorstellung von vielen perfekt klingt, kann aber in Realität schnell stressig werden. Viele Parkplätze in der Region sind von Blechlawinen überladen. Wer es trotzdem schafft, einen Platz für sein Vehikel zu finden, muss damit rechnen, dass die Liegewiesen am See schon gut bevölkert sind und der Badetag am See weniger entspannt als erwartet wird. Viele Besucher würden es sich in diesem Moment wahrscheinlich wünschen, dass sie schon zu Hause gewusst hätten, ob die Parkplätze bereits voll sind. So hätte man sich gegen den See und für den heimischen Garten und das Bassin entscheiden können.

Bereits vor zehn Jahren gab es Diskussionen für ein Leitsystem

Auch der Meisterschwandner Gemeindepräsident Ueli Haller kennt das Problem. Aber nicht nur das: Er beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit möglichen Lösungen. «Wir haben bereits vor zehn Jahren mit dem Kanton Diskussionen geführt, ob ein Leitsystem am See sinnvoll wäre», sagt Haller. Zu einem Projekt kam es aber nie. Im vergangenen Jahr gab es einen neuen Anlauf. Im Rahmen des «Smart Regio Lab» in Lenzburg wurde die Thematik der Messung der Besucherströme als Challenge aufgenommen. Der sogenannte Challenge-Owner war Ueli Haller, was sich anbot. Haller ist nicht nur Gemeindepräsident von Meisterschwanden, sondern auch der Geschäftsführer der Schifffahrtsgesellschaft. Auch involviert war die Firma neusta destination solutions GmbH, welche über langjährige Erfahrungen mit Besucherlenkungen verfügt, so beispielsweise in der Lübecker Bucht oder in St.Peter Ording.

Während der Challenge fokussierte sich das Team auf die Parkplatzsituation bei der Seerose Resort & Spa. «Wir sprechen hier von 650 Parkplätzen», erklärt Ueli Haller. Zuletzt fand Mitte Januar eine Sitzung mit der SmartLab Regio statt, in der diskutiert wurde, wie das Thema Besucherströme und die erarbeiteten ersten Ideen weiter verwendet werden. Haller sagt:

Ueli Haller, Gemeindepräsident von Meisterschwanden. Alex Spichale

«Grundsätzlich ist das Projekt eine gute Idee.»

Er sieht aber auch die Herausforderungen: «Der Hallwilersee ist sehr speziell. Wir haben hier verschiedene Player, nicht nur Gemeinden, sondern auch zwei Kantone.»

Dazu komme auch die Situation an einem Ort, wie bei der Seerose Resort & Spa. Haller zeigt auf, dass die 650 Parkplätze von verschiedenen Besuchenden benutzt werden: «Wir haben hier die Besucher des Hotels und Restaurant Seerose, jene, die zum Strandbad möchten, nicht zu vergessen, SUP-Fahrer oder Hundebesitzer.» Die 650 Parkplätze sind öffentlich und nicht privatisiert, trotzdem stellt sich der Gemeindepräsident eine Frage: «Wer ist verantwortlich, wenn es zu einem Chaos kommt?» Dazu kommt noch ein weiteres Problem: Was passiert, wenn die Parkplätze optimal ausgenutzt werden und Gäste, die im Restaurant Seerose essen möchten, schon zu Hause sehen, dass sie gar keinen Parkplatz haben, auch wenn es im Restaurant noch freie Tische hätte?

Eine Studie für das Pilotprojekt kostet rund 10’000 Franken

Bei einer möglichen App sieht Haller das Problem, dass sie von Auswärtigen nicht genutzt werden würde. Trotzdem wurde innerhalb des Meisterschwandner Gemeinderates diskutiert, ob eine Studie in Auftrag gegeben werden soll, um das Pilotprojekt zu prüfen. Damit der Gemeinderat einen klaren Ausgangspunkt hat, um Entscheidungen zu treffen. Kostenpunkt der Studie: 10’000 Franken. Der Gemeinderat entschied sich jedoch gegen die Studie.

Es bleibt also auch für den Sommer 2022 dabei, dass das Finden von Parkplätzen an heissen Tagen einem Glücksspiel gleicht. Ausser die Besuchenden entscheiden sich, auf den öffentlichen Verkehr oder das Velo umzusteigen.

