Meisterschwanden: Bürgerheim soll saniert werden

Meisterschwanden Schimmel und Zugluft im Bürgerheim: Jetzt soll es für 745'000 Franken saniert werden Im Bürgerheim in Meisterschwanden leben Geflüchtete und Asylsuchende. Doch das Gebäude ist sanierungsbedürftig. Ein Kredit dafür wurde an der diesjährigen Sommergmeind bewilligt, jetzt liegt das Baugesuch auf. Anja Suter 21.12.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde möchte das Bürgerheim sanieren lassen, die Gemeindeversammlung bewilligte dieses Jahr einen Kredit. Bild: Anja Suter

In Meisterschwanden, nahe am See, steht das Bürgerheim. Das Gebäude wurde Ende des 18. Jahrhunderts von der Gemeinde Meisterschwanden für sozial benachteiligte Menschen gebaut, um ihnen eine Wohnmöglichkeit zu geben. Seit sechs Jahren leben Geflüchtete und Asylsuchende im Gebäude am Schachenweg 1. Bis am 16. Januar 2023 liegt bei der Gemeinde ein Baugesuch auf, um das Bürgerheim zu sanieren.

«Das alte Bauernhaus, das zwischen 1844 und 1879 erbaut und in der Folge um zwei Annexbauten erweitert wurde, ist stark in die Jahre gekommen», heisst es in den Unterlagen. Das Baugesuch folgt auf den bewilligten Sanierungskredit von 950'000 Franken. Gemäss den Unterlagen soll die Sanierung des Bürgerheims 745'000 Franken kosten.

Der Gemeinderat habe die Absicht, das Wohnhaus komplett zu sanieren. Um den Erhalt der Substanz zu fördern, sei eine Machbarkeitsstudie erstellt worden, welche sowohl die Bedürfnisse der Bewohnenden als auch jene der Gemeinde umsetze. «Neben energetischen Massnahmen wurden Möglichkeiten zur Verbesserung der aktuellen Wohnsituation geprüft», heisst es in den Unterlagen.

Im Bürgerheim soll die Privatsphäre der Bewohnenden hoch gewichtet werden: «Auf ein gemeinsames Wohnzimmer wird verzichtet und der gemeinschaftliche Bereich auf den Koch-/Essbereich konzentriert.»

Erschliessung mit einer Laube

Bauliche Massnahmen sind gemäss den Unterlagen folgende geplant: «Die später hinzugefügten seitlichen Annexbauten werden abgebrochen und durch einen zur Typologie des Gebäudes passenden Laubengang ersetzt.» Dieser diene einerseits der Erschliessung in die drei Geschosse des Gebäudes, aber auch als Aufenthaltsort.

Durch die neue Erschliessung könne die innerliegende Erschliessung aufgehoben werden, es entstehe mehr Platz und Privatsphäre für die Bewohnenden. «Die Geschosse können somit unabhängig voneinander funktionieren und schliessen zukünftige Nutzungen nicht aus.»

Die Gebäudehülle soll zudem saniert und zusätzlich gedämmt werden. «An diversen Stellen gibt es Schimmel und es zieht in allen Ecken», heisst es in den Unterlagen. Die alten Fenster sollen ersetzt werden. Geplant ist ausserdem, dass das Gebäude elektrisch neu erschlossen wird, damit es den aktuellen Standards entspricht. Das heutige Erscheinungsbild soll derweil weitestgehend erhalten bleiben. Das Bürgerheim steht ausserhalb der Bauzone und innerhalb des Hallwilerseeschutzdekrets. Äusserliche Veränderungen seien deshalb nur beschränkt möglich.