Tennwil: Sandkasten-Fall geht vor Bundesgericht

Meisterschwanden «Sandkasten-Fall»: Auch das Verwaltungsgericht hält diesen Garten für illegal Der «Sandkasten-Fall» in Tennwil muss den Grundstückbesitzern rund um den Hallwilersee zu denken geben. Das Verwaltungsgericht hat den Abrissbefehl für einen Garten bestätigt. Die Sache geht nun vor Bundesgericht. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Garten in Tennwil an einem schönen Frühlingstag. Urs Helbling

Am meisten störe die sie Ungerechtigkeit. Dass Anwohner in Nachbargemeinden mit ihren Liegenschaften tun und lassen könnten, was sie wollten, und an ihr nun ein Exempel statuiert werden solle. Das sagt eine Hausbesitzerin, die mit dem Kanton im Streit liegt. Es geht um den «Sandkasten-Fall», über den die AZ schon mehrfach berichtet hat.

Der Sandkasten befindet sich im Garten eines Einfamilienhauses im Meisterschwandner Ortsteil Tennwil. Die Parzelle hat gleichermassen eine Traum- wie Albtraumlage. Viel Grün, viel Idylle und eine sagenhafte Aussicht auf den Hallwilersee. Aber sie befindet sich mitten in der Landwirtschaftszone, innerhalb des Hallwilerseeschutzdekret-Gebiets (und dort in der Schutzzone), und innerhalb des Perimeters des im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler verzeichneten Schutzobjekts «Hallwilersee».

Kurz: Die zahlreichen Schutzbestimmungen für die Liegenschaft machen es enorm schwierig bis unmöglich, am Haus, am Terrain oder am Garten irgendetwas zu verändern.

Kanton forderte nachträgliches Baugesuch

Die Frau hat das 1964 gebaute Haus im 2005 gekauft und sich ein kleines Gartenparadies eingerichtet. Sie habe alle Arbeiten jeweils mit dem Gemeinderat abgesprochen, sagt sie, aber leider nur mündlich. Aktenkundig ist, dass sie 2018 ein Baugesuch für die Sanierung des Garagenvorplatzes und den Ersatz des Gartenzauns einreichte. Die Gemeinde reichte dieses dem Kanton weiter – und dieser stellte fest, dass ohne seine Bewilligung zahlreiche Arbeiten an Haus und Garten ausgeführt worden waren. Deshalb forderte der Kanton die Gemeinde auf, ein nachträgliches Baugesuchsverfahren einzuleiten.

Das Baugesuch für die Garagenvorplatzsanierung und den Gartenzaun-Ersatz bewilligte der Kanton. Er stimmte auch der Entwässerung zu. Den ganzen Rest wies er im November 2019 ab, obwohl ihn die Gemeinde mit einem Schreiben aufgefordert hatte, die Gartengestaltung zu bewilligen.

«Aus Gründen der Verhältnismässigkeit» erlaubte der Kanton der Besitzerin, wenige neue Elemente (Fassadenneuanstrich, einen Vorplatz, einen Brunnen) zu behalten. Innert drei Monaten entfernen müsse sie aber mehrere Sitzplätze (teils gedeckt und mit Fundament), einen Sandkasten, diverse Kieswege, einen Holzunterstand, einen Steingarten, eine Amphore, eine Feuerstelle, sowie Geländeanpassungen mit ein paar Treppenstufen.

Auch der Sandkasten und der Granittisch: Fast der gesamte Garten der Liegenschaft in Tennwil muss rückgebaut werden. Urs Helbling

Die Frau focht diesen Beschluss beim Regierungsrat an. Auch dort kam sie nicht durch. Deshalb gelangte sie an das Verwaltungsgericht. Dieses hat sich nun mit der Sache befasst – und gibt den Vorinstanzen recht: Die Gartengestaltungselemente könnten «unter keinem Titel nachträglich bewilligt werden» und seien zu entfernen.

Der Rückbau kostet sehr viel Geld

Das ungewöhnlich scharf formulierte Urteil dürfte einigen anderen Hallwilersee-Grundstückbesitzer den kalten Schweiss ausbrechen lassen. Denn es geht klar daraus hervor: Wer in den letzten Jahrzehnten auch nur ein Bänkli illegal aufgestellt hat, muss damit rechnen, dass der Kanton früher oder später einen umgehenden Abrissbefehl erteilt. Selbst wenn das, wie die Frau im vorliegenden Fall angibt, über 100’000 Franken kostet.

Streitpunkt: Hallwilerseeschutzdekret

Die Frau – beziehungsweise ihr Anwalt – hatten ganz grundsätzlich die Verfassungs- und Gesetzeskonformität des 1986 inkraft getretenen Hallwilerseeschutzdekrets infrage gestellt. Es wurde vom Grossen Rat beschlossen, nicht aber vom Volk. Der Anwalt argumentierte, solche Dekrete seien für ausführende Bestimmungen vorgesehen, die eine ganz eindeutige gesetzliche Grundlage brauchen. Das Baugesetz besage zwar, dass der Grosse Rat Vorschriften zum Schutz von «Landschaft, Natur und Heimat» erlassen könne, erwähne aber die zu schützenden Landschaften nicht explizit mit Namen.

Die Aussicht ist fantastisch. Zwischen der Liegenschaft und dem See befindet sich aber noch die Kantonsstrasse. Urs Helbling

Das Verwaltungsgericht ist jedoch der Ansicht, dass das Baugesetz eine genügende gesetzliche Grundlage für das Hallwilerseeschutzdekret biete. Dieses sei ausserdem seinerzeit öffentlich aufgelegen und die betroffenen Grundeigentümer hätten ihre Rechte wahrnehmen können. «Von einem Demokratiedefizit kann beim Hallwilerseeschutzdekret nicht gesprochen werden», so das Gericht.

Braucht es überhaupt eine Baubewilligung?

Gebäude, die es beim Inkrafttreten des Hallwilerseeschutzdekrets 1986 schon gab, dürfen dank Besitzstandsgarantie «unterhalten und zeitgemäss erneuert werden» – selbst wenn sie dem Dekret widersprechen. Aber: Es darf nur ersetzt, geflickt und moderat saniert werden. Das Gebäude praktisch in einen Neubau zu verwandeln, ist verboten.

Im Tennwiler Fall ist das Gericht der Ansicht, dass die Gartengestaltungselemente «den Rahmen einer zeitgemässen Erneuerung sprengen». Denn: «Zur Wahrung des herrschenden Wohnstandards im Bereich der Gartennutzung braucht es weder diverse Sitzplätze (mit Tischen und Stühlen oder einer überdachten Sitzbank) und Kiesflächen samt dazugehörigem Wege- und Treppensystem noch Verbauungen und landschaftsgestaltende Gegenstände, die ohnehin nur der Zierde dienen.»

Gebrauchsgegenstände wie Sandkasten und Feuerstelle liessen sich durch einfachere, mobile Modelle ersetzen. «Sämtliche Gartengestaltungselemente sind dazu gedacht, den Wohnkomfort durch eine parkartige Gestaltung der Umgebung des Wohnhauses zu heben. Die Beschwerdeführerin wollte damit ihren Garten nach ihren Vorstellungen verschönern und die Aufenthaltsqualität mit zahlreichen Annehmlichkeiten steigern.» Und:

«Mit Substanzschutz oder Sicherung der bisherigen Verwendung hat das Ganze nichts zu tun.»

Die «stark gestaltete Gartenanlage» störe das Landschaftsbild beträchtlich und füge sich schlecht in die «weitgehend von künstlichen Bauten freigehaltene Umgebung ein, in welcher Wiesen, Acker- und Rebbauflächen sowie freistehende Bäume und Waldstücke das Landschaftsbild dominieren», so das Gericht. Bewilligt werden könnten in diesem Bereich ohnehin nur für die Bodenbewirtschaftung notwendige Bauten und Anlagen.

Kinder würden sich «mit einer mobilen Anlage begnügen»

Die Hausbesitzerin hatte sich unter anderem gegen die Bewilligungspflicht für den Brunnen, den Sandkasten oder die Amphore gewehrt – sie seien optisch kaum wahrnehmbar. Das Gericht entgegnet, es könne der Argumentation nicht folgen, sei es doch gerade die Wahrnehmbarkeit, weshalb die Frau die Elemente zur Zierde von Haus und Garten überhaupt aufgestellt habe.

Ihren Einwand, wonach ein Sandkasten zu jedem Haus gehöre, in dem Kinder ein- und ausgingen, kontert das Gericht: «Allein die Einfassung des Sandkastens mit Randsteinen» verbinde diesen fest mit dem Erdboden und mache ihn bewilligungspflichtig; Kinder würden sich «zweifelsohne» auch «mit einer mobilen Anlage begnügen».

Und: «Eine auf Dauer angelegte und in fester Beziehung zum Erdboden stehende Baute oder Anlage diesen Ausmasses, ob sie nun als stattlich bezeichnet werden kann oder nicht, verändert den Raum in einem grundsätzlich von (nicht landwirtschaftlichen) Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen freizuhaltenden Schutzgebiet erheblich.»

Hallwilersee-Landschaft müsste eher noch mehr geschützt werden

Selbst das Argument der Hausbesitzerin, die Hallwilerseelandschaft habe sich seit dem Bau des Hauses wie auch seit dem Dekreterlass ebenfalls massiv verändert, zieht beim Verwaltungsgericht nicht. «Es ist nicht einzusehen», so das Gericht, «weshalb eine intensivere landwirtschaftliche Nutzung oder ein Ausbau der Kantonsstrasse dazu geführt haben könnten, dass das Gebiet heute weniger schützenswert oder schutzbedürftig sein könnte als im Zeitpunkt des Dekreterlasses.» Und: «Im Gegenteil ist die Schutzbedürftigkeit mit den seitherigen Beeinträchtigungen eher noch gestiegen.

Die Beschwerdeführerin übersieht in ihrer Argumentation, dass sich Schutzmassnahmen weniger auf den Ist-Zustand als auf den Soll-Zustand ausrichten sollen. Mit anderen Worten verliert das Interesse am Landschaftsschutz nicht bloss deshalb an Bedeutung, weil die Hallwilerseelandschaft heute nicht mehr so natürlich ist oder wirkt wie einstmals.» Dieser Schutz, so sagt es das Gericht explizit, könne auch «die Wiederherstellung beeinträchtigter Güter beinhalten».

Hausbesitzerin gelangt nun ans Bundesgericht

Und was die Gleichbehandlung mit anderen Grundstückbesitzern am Hallwilersee angeht – das Verwaltungsgericht kann keine systematische «rechtswidrige Praxis» der Bewilligungsbehörden erkennen. Wäre das der Fall, könnte sich die Tennwilerin darauf berufen und Rechtsgleichheit einfordern. Aber vorliegend sieht das Gericht «kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Gleichbehandlung im Unrecht».

Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Die Frau wird es ans Bundesgericht weiterziehen. Es hat schon jetzt Signalwirkung für alle Hallwilerseegemeinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen