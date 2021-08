Sammler Militär Laib

Meisterschwanden National einzigartig: Wie Stefan Laib seine Militärsammlung weiterentwickeln will In Meisterschwanden soll für drei Millionen Franken eine neue Halle entstehen. Noch fehlt es an Geld, doch das Publikumsinteresse ist gross. Urs Helbling 29.08.2021, 12.28 Uhr

Stefan Laib (55), Präsident der 2014 gegründeten gemeinnützigen Stiftung «Militär- und Kunstsammlung Laib Meisterschwanden» Zur Verfügung Gestellt / Aargauer Zeitung

Es erfüllt Stefan Laib (55), den Präsidenten der 2014 gegründeten gemeinnützigen Stiftung Militär- & Kunstsammlung Laib Meisterschwanden, mit einem gewissen Stolz, dass die erstmals durchgeführten Tage der offenen Tür ein so grosser Erfolg waren. Gegen 400 Personen haben die Militärsammlung, eine der landesweit grössten, besucht. «Ganz speziell gefreut hat mich, dass sehr viele Einheimische gekommen sind», erklärt Laib.

Seine Stiftung hat grosse Pläne. Doch sind diese etwas ins Stocken geraten: Es gibt zwar bereits eine Baugrube, aber auch immer noch ein Loch bei der Finanzierung. Von den drei Millionen Franken, die die neue Halle kosten wird, ist erst gut die Hälfte gesichert. Die Stiftung hofft auf weitere Spenden, einen Beitrag aus dem kantonalen Swisslos-Fonds und ein Commitment der Standortgemeinde Meisterschwanden (idealerweise in Form eines finanziellen Beitrags). Gespräche sind am Laufen. Stefan Laib bleibt optimistisch:

«Mein grösster Traum ginge in Erfüllung, wenn wir im Jahr 2023 eröffnen könnten.»

Laib arbeitet als Fisch-und neuerdings Geflügelhändler. Er ist im Immobilienbereich aktiv und ein passionierter Sammler. Er sagt: «Mich interessiert nicht, was ich habe, sondern was mir noch fehlt.» Nach der Jahrtausendwende begann er auf eigene Kosten, die Militärsammlung Meisterschwanden aufzubauen. In Gebäuden der ehemaligen Strohindustrie, die er prachtvoll restaurierte. Zuerst im «Bändelihaus» (zwei Etagen Sammlung), dann im «Kontor» (vier Etagen) und schliesslich im «Stämpflihaus», das im Frühling 2019 ebenfalls als Museum eröffnet worden ist.

über 110 Fahrzeuge der Schweizer Armee und der Alliierten

Und jetzt soll es auf der Westseite des Komplexes eine grosse Halle geben. Unmittelbar neben dem Lagerhaus, in dem Laib seine über 110 Fahrzeuge eingestellt hat, primär aus Schweizer Beständen. Als Rarität nennt er einen «Ambulanz Opel Blitz», gebaut 1940/41, von dem es nur vier Stück gab. Aber auch Fahrzeuge, die auf Seiten der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen. Besonders gefällt ihm der «Ford Canada»-Sattelschlepper, ein Materialtransporter.

Diese Fahrzeuge sollen im Unter-und im Erdgeschoss der neuen Halle ausgestellt werden. Das Obergeschoss wäre für alles, was mit Fliegen zusammenhängt, reserviert. Insgesamt entstünden über 2500 Quadratmeter zusätzliche Ausstellungsfläche. Die reine Bauzeit würde acht Monate betragen. Anschliessend wären anderthalb Jahre fürs Einrichten notwendig. Erste Vorbereitungsarbeiten an der Rampe ins Untergeschoss sind im Gang, damit die Baubewilligung in der Zeit der Geldsuche nicht verfällt.

Die wertvollsten Teile der "Diamant"-Ausstellung

Stefan Laib hat schon Vorstellungen, was mit der bestehenden Halle passieren soll, wenn die Fahrzeuge umparkiert sind: Dort sollen die wertvollsten Teile der «Diamant»-Ausstellung gezeigt werden, die 1989 aus Anlass von 50 Jahre Mobilmachung stattgefunden hat und später von Laib erworben worden ist. Der Stiftungspräsident weiss auch schon, wie die Sammlung der Öffentlichkeit gezeigt werden soll: Nebst Gruppenführungen (gib es schon) soll es regelmässig Tage der offnen Tür geben, wie sie eben stattfanden. «Das wird auch die Attraktivität von Meisterschwanden steigern und für nationale Ausstrahlung sorgen.»