«MyFeld» nach mieser erster Saison in der «Höhle der Löwen»

Meisterschwanden Umstrittenes Geschäftsmodell: Der Start des Online-Gartens «MyFeld» war mies – die TV-Sendung «Höhle der Löwen» soll neues Geld bringen Ein Feld mieten, es virtuell mit Setzlingen bestücken und geliefert bekommen, was wächst. Klingt nachhaltig, ist in der Praxis aber schwierig. Ein Start-up hat das schmerzlich erfahren – und nicht nur das. Eine Recherche auf den Spuren der Firmengründer, die bald im Fernsehen auftreten. Eva Wanner 1 Kommentar 13.10.2022, 15.39 Uhr

Kisten voll Gemüse verspricht «MyFeld». Romi Schmid

Beim Firmennamen klingelt es im Hinterkopf. Man kennt «MyFeld». Das Unternehmen, das am Dienstag, 18. Oktober, um 20.15 Uhr in der Sendung «Höhle der Löwen» auf dem Sender «3+» um Investorinnen oder Investoren wirbt, gibt es nicht erst seit gestern.

Das Konzept des Unternehmens, das seinen Sitz im Technopark Brugg hat und unter anderem mit der Stiftung Gärtnerhaus in Meisterschwanden zusammenarbeitet, ist aus Kundensicht einfach. Man wählt aus 30 Sorten Gemüse, Früchten und Kräutern seine Favoriten aus und bestückt damit einen 16 Quadratmeter grossen Blätz Feld.

Virtuell notabene; die tatsächliche Arbeit erledigen andere. Was man ausgewählt hat, bekommt man geliefert.

Zumindest geht man davon aus. Tatsächlich erhält man nicht einfach alles, was man ausgewählt hat, sondern nur, was auch wirklich wächst. Ein feiner Unterschied, der sich nach einigem Scrollen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erklärt findet:

«Das Wetter spielt beim Ertrag eine wesentliche Rolle. ‹MyFeld› übernimmt keine Verantwortung für Ertragsausfälle durch Einfluss von höherer Gewalt (wie z. B. Wetter, Bodenbeschaffenheit usw.).»

Und genau das wurde Kundinnen und Kunden und damit dem Unternehmen zum Verhängnis.

Unzufriedene Kundschaft

Hatten verschiedene Medien, auch diese Zeitung, 2021 noch positiv über das Konzept und Mitgründer Raphaell Schär berichtet, wendete sich das Blatt Anfang dieses Jahres. Mehrere Kundinnen meldeten sich beim SRF-Konsumenten-Magazin «Espresso», darunter eine aus Meisterschwanden.

Über 600 Franken kostete sie das Abo bei «MyFeld», pro Lieferung wären 10 Franken dazugekommen. Wären; denn die Kundin wartete lange auf ihr Gemüse, angekommen ist nie etwas. Eine andere Kundin berichtete, dass sie schimmlige Produkte erhalten habe.

«MyFeld.ch»-Mitgründer Raphaell Schär. Romi Schmid

«MyFeld»-Mitgründer Raphaell Schär erläuterte in der Sendung, dass 2021 ein miserables Jahr für die Landwirtschaft gewesen sei. Die Ernte ging wortwörtlich unter, die Felder seien überflutet gewesen. Wegen der vielen Arbeit war offenbar auch keine Zeit, sich bei den Kunden (zurück-) zu melden; Anfragen und Beschwerden blieben unbeantwortet.

Von «3+» als für geeignet befunden

Im Hinblick auf die Sendung auf «3+» äussert sich Schär auf Anfrage zur letzten Saison folgendermassen: «Für ein frisch gegründetes Unternehmen war das fast der Untergang. Wir hatten damals leider noch keine oder nur sehr beschränkte personelle wie auch finanzielle Ressourcen, um diesen Umständen entgegenwirken zu können.»

Die meisten der Kunden hätten das verstanden, nur «eine Handvoll» nicht. «MyFeld» habe «sehr grosszügig reagiert und sogar die komplette Jahresmiete rückerstattet».

Rechtlich, so hatte in der SRF-Sendung ein Vertragsrechtsexperte erläutert, hätte man schlechte Karten gehabt, eine solche Rückerstattung durchzusetzen. Eben, weil in den AGB festgehalten ist, dass bei Ertragsausfällen keine Verantwortung übernommen wird. Ausserdem laute der Auftrag, die Felder zu bewirtschaften. Nicht aber, dass daraus auch wirklich ein Ertrag an Kundinnen und Kunden geliefert wird.

In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht unter anderem: «Im Falle höherer Gewalt ist ‹MyFeld› nicht verantwortlich für jegliche Art von Vertragsverletzungen.» Screenshot

Der Sender «3+», der dem selben Verlag angehört wie diese Zeitung, hatte Kenntnis vom Beitrag in der SRF-Sendung «Espresso», heisst es auf Anfrage. In der Sendung «Die Höhle der Löwen» können Jungunternehmen Deals mit Investorinnen und Investoren abschliessen. Jedes potenzielle Start-up durchlaufe ein «sehr gründliches, intensives und mehrstufiges Casting-Verfahren». Dieses habe ergeben, dass «MyFeld» für die Sendung geeignet sei.

Erste gemeinsame Firma liquidiert

Im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) findet sich der Name Raphaell Schär in Zusammenhang mit mehreren Unternehmen. Zwei gibt es nicht mehr und bei einem anderen wurde nie der Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Und dann ist da noch «Just a Box», das Raphaell Schär und Sarah von Aesch gegründet haben, die heute gemeinsam «MyFeld» betreiben. Laut SHAB ist es in Liquidation; laut Website, die noch aufrufbar ist, in der «Überarbeitung und Weiterentwicklung».

Das Konzept war demnach, dass man ein Abo lösen und jeden Monat vier bis sieben Produkte aus den Bereichen Beauty, Dekoration und Accessoires erhalten soll. Der Betrieb sei eingestellt worden, weil viele Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlt hätten, sagt Schär. «Andererseits hat uns dort auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.» Firmen hätten ihr Marketing-Budget gestrichen und deshalb keine kostenlosen Produkte mehr geliefert, genau davon lebe das Prinzip aber.

Gegen Schär läuft ausserdem offenbar ein Betreibungsverfahren. Im Amtsblatt ist ein Zahlungsbefehl ausgeschrieben. Mit dem Vermerk «Wohnadresse nicht bekannt» fordert ein in der Region Aarau angesehener Unternehmer von Schär ausstehende Mietzinse von 45'400 Franken plus Zinsen für ein Objekt in Meisterschwanden.

Schär spricht von einem Missverständnis. Der Sender «3+» hat davon nichts gewusst. Und selbst wenn: «Wir äussern uns nicht zu den privaten Angelegenheiten von Raphaell Schär. Sie stehen mit der Sendung und dem Start-up nicht in Zusammenhang.»

«Kunden sind happy?»

Zu den Problemen, welche die Firma «MyFeld» an sich hatte, äussert sich der Sender nicht weiter. Schär indes versichert, das Risiko werde heute besser verteilt, weil mit mehr Landwirten zusammengearbeitet und mehr Ersatzflächen bepflanzt würden. «Weiter arbeiten wir heute mit Feldarbeitern, welche die Felder betreuen und uns tatkräftig unterstützen, was wir im letzten Jahr alleine und mit freiwilligen Helfern gemacht haben.»

Ausserdem habe sich das Unternehmen darauf fokussiert, «die Kundenzufriedenheit auf ein Maximum zu bringen». Die zweite Sommersaison sei kürzlich abgeschlossen worden, «unsere Kunden sind happy». Die Rezensionen auf Google zeichnen ein durchzogenes Bild.

Unter den 46 Bewertungen finden sich zwar ganze 33 mit fünf Sternen, also dem Maximum. Dreimal davon heisst der Nutzer aber «Raphaell Schär», einmal «Sarah von Aesch» und fünf Sterne vergibt auch «Just a Box», also der Name, den das ehemalige Unternehmen der beiden trägt. Siebenmal gab's nur einen Stern; zuletzt vor drei Wochen. Jemand wundert sich, wie das Unternehmen einen Preis entgegennehmen konnte. Die Rede ist vom «Top Swiss Retail Start-up 2022» der Uni St.Gallen, den «MyFeld» dieses Jahr gewann.

Ob sie auch einen der Löwen oder die Löwin für sich gewinnen können und einen guten Deal erzielen, wird sich am kommenden Dienstag zeigen. Auf der Website der Firma wird auf jeden Fall schon einmal die Wintersaison eingeläutet.

1 Kommentar Robert Müller vor 43 Minuten Ja, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.Erstaunlich, was man mit Bildern und Farben so alles beeinflussen kann.Zum Glück haben wir unseren eigenen Garten, müssen dafür natürlich auch selbst arbeiten. Alle Kommentare anzeigen