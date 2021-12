Die Militärsammlung Meisterschwanden wurde um 480 Hüte ergänzt

Meisterschwanden Zwei Hüte von General Guisan und rund 480 weitere gehören nun der Militärsammlung Meisterschwanden Die umfangreichste private Sammlung von militärischen Kopfbedeckungen reiste von Bern nach Meisterschwanden. In der Militärsammlung werden die Hüte, Mützen und Helme Interessierten gezeigt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.12.2021, 16.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans-Rudolf Bigler übergibt seine rund 480 Mützen, Hüte und Helme umfassende Sammlung, die er über 55 Jahre angelegt hat, an Stefan Laib. Bild: Chris Iseli

Da liegen sie nun. Die Zeitzeugen, die so viel zu erzählen hätten, wenn sie es denn nur könnten. Sprechen können sie aber leider nicht, die rund 480 Militär-Kopfbedeckungen, die neuerdings in der Militärsammlung in Meisterschwanden zu bestaunen sind.

Zwei Hüte von General Guisan sind die Prunkstücke der Sammlung. Bild: Chris Iseli

Die Hüte, die wohl am meisten zu erzählen hätten, sind die Prunkstücke der Sammlung. Sie gehörten Henry Guisan, dem Schweizer General im Zweiten Weltkrieg. Am Dienstagmorgen wurden diese beiden mit der restlichen und umfangreichsten Schweizer Privatsammlung solcher Hüte, Helme und Mützen in Meisterschwanden offiziell übergeben.

55 Jahre lang Kopfbedeckungen gesammelt

Bisher gehörte sie dem Ehepaar Bigler aus dem Kanton Bern. Hans-Rudolf Bigler, heute 90 Jahre alt, begann seine Sammlung vor 55 Jahren mit einem Zweispitzhut. «Da hat es ihn gepackt», sagt seine Frau Vreni. Weder er noch sie können die Faszination genau erklären, es ist aber definitiv eine Passion. Bigler sammelte und sammelte. Gründete sogar extra eine Tauschbörse, um an die alten Hüte zu kommen. Wie es so ist bei Sammlern, spricht sich die Leidenschaft herum und er bekam auch von Privatpersonen Hüte zugesteckt. Bigler verfasste sogar ein Buch über die Sammlung.

Hans-Rudolf und Vreni Bigler. Bild: Chris Iseli

Vor etwa achteinhalb Jahren kam er in Kontakt mit Stefan Laib, dem Präsidenten der Militärsammlung Meisterschwanden. Nachdem Laib dem Privatsammler die Räume in Meisterschwanden gezeigt hatte, machten die beiden ab, dass die Hüte in die Sammlung im Kanton Aargau übergeben werden sollen. Bigler wollte sie aber noch behalten, bis er wirklich bereit war, seinen Schatz aus den Händen zu geben. Und Laib war froh um den Aufschub: «Ich dachte immer, hoffentlich kommen sie nicht gleich. Erst mussten wir Platz schaffen, damit die Sammlung so ausgestellt werden kann, wie sie es verdient.»

Vom heimischen Keller in die Sammlung

Im Frühling dieses Jahres rief Vreni Bigler Stefan Laib an und meinte, nun sei ihr Mann 90, es sei wohl Zeit, die Sammlung zu übergeben. Vreni Bigler hatte die Hüte, Mützen und Helme im heimischen Keller regelmässig abgestaubt und gepflegt, das Leder gefettet, nun sollten sie einen ehrenvollen Platz erhalten. Alle miteinander, denn es war dem Vorbesitzer ein Anliegen, dass die Sammlung komplett bleibt. Und dass sie an einen Ort kommt, an dem er sie sich ansehen kann, wenn er möchte.

Die Verantwortlichen von der Militärsammlung hatten bis zur Übergabe genügend Zeit, einen Raum bereitzumachen in einem der vielen Gebäude, in denen die Militärgeschichte der Schweiz in Meisterschwanden untergebracht ist. In vier Fahrten wurden die Kopfbedeckungen vom Bernischen ins Aargauische transportiert, gepflegt und in die Regale drapiert.

Wie wertvoll ist denn nun diese Sammlung? «Darüber herrscht Stillschweigen. Wer sammelt, der spricht nicht über Geld», sagt Laib. Vreni Bigler fügt an: «Solche Zeitzeugen haben einen unschätzbaren Wert.» Womit sie weniger das Monetäre als vielmehr das Emotionale und Kulturhistorische meint.

Nur eben, sprechen können die Objekte nicht. Dafür können dies jene Menschen, die Interessierte durch die umfassende Sammlung in Meisterschwanden führen (www.militaersammlung.ch). Künftig inklusive Zeitzeugen, die viele Köpfe zierten, den Grad ihrer Träger auswiesen und sie schützten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen