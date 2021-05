Meisterschwanden Kanton entscheidet Streit: Hallwilersee darf für Trinkwasser angezapft werden – das ist zumindest ein Teil-Sieg Meisterschwanden erhielt die Nutzungsbewilligung für Seewasser - aber nur für den eigenen Gebrauch. Das 6,9 Mio. Fr. teure Seewasserwerk dürfte bald realisiert werden. Urs Helbling 25.05.2021, 19.16 Uhr

300 Meter vor der «Seerose» wird dereinst dem Hallwilersee Wasser entnommen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Meisterschwanden das erste und voraussichtlich einzige Seewasserwerk im Kanton Aargau realisieren kann, ist gestiegen. Das kantonale Departement für Bau-, Verkehr und Umwelt (BVU) hat in einem Entscheid über die Nutzungsbewilligung des Hallwilersee-Wassers den meisten Beteiligten etwas Recht gegeben und einzig die Einsprache der Kleinkraftwerkbetreiber vollumfänglich zurückgewiesen.

Die Einwohnergemeinde Boniswil hatte Befürchtungen geäussert, das Seewasser werde quasi privatisiert und Meisterschwanden erhalte ein Monopol. Mit einer Aufspaltung der Nutzungsbewilligung (bisher Konzession genannt) ist diese Gefahr jetzt gebannt. Es sieht danach aus, als ob der Bau des Seewasserwerks nun endlich Realität werden kann. Die Meisterschwander hatten dafür im Juni 2019 einen Kredit von 6,9 Millionen Franken bewilligt.

Meisterschwanden hat nicht ganz bekommen, was es wollte. Dennoch ist Gemeindepräsident Ueli Haller zufrieden: Erstens sei es erfreulich, dass nach zwanzig Monaten endlich ein Entscheid vorliege. Zweitens habe man der Gemeinde Meisterschwanden genügend Wasser zugesprochen, damit deren Wasserversorgung bis 2050 gesichert sein werde.

Privatisierungsbedenken berechtigt

Die Gemeinde werde jetzt die Rechtskraft dieses Entscheids abwarten und dann die schon seit Monaten pendente Baubewilligung erteilen. «Anschliessend können wir die Planung mit Volldampf weiter vorantreiben», so Ueli Haller.

Meisterschwanden hatte eine Fördermenge von 1,3 Millionen Kubikmeter Seewasser pro Jahr beantragt. Etwa doppelt so viel, wie es selber verbraucht. Dies in der Absicht, das selber nicht benötigte Wasser Drittbezügern, etwa Fahrwangen, Seengen oder Boniswil, zu verkaufen. Das geht so nicht, hat der Kanton jetzt in seinem Entscheid festgehalten.

«Der Einwand der Einsprecherin Boniswil, dass mit der Bewilligung der Gewässernutzung im nachgesuchten Umfang eine Privatisierung des Seewassers eintreten würde, lässt sich mithin nicht von der Hand weisen», heisst es im Entscheid. Die Gewässernutzung könne nur in dem Umfang bewilligt werden, in dem sie zur Deckung des Eigenbedarfs diene.

Im Streitfall käme Spezialgericht zum Einsatz

Sollten weitere Gemeinden Wasser aus dem Meisterschwander Seewasserwerk beziehen wollen, müssten sie ein neues Gesuch für ein Gemeinsames Nutzungsrecht stellen. Eine derartige Bewilligung wäre laut Kanton «zeitnah» erhältlich, «Sofern sich die Parteien über sämtliche Aspekte – insbesondere auch die finanziellen – einig wären». Sofern sich Meisterschwanden und die Drittbezüger nicht einigen könnten, käme der Fall vor ein Spezialverwaltungsgericht.

Geht dem Aabach das Wasser aus?

Neben der Gemeinde Boniswil hatten auch sechs Betreiber der Kleinkraftwerke am Aabach eine Einsprache deponiert. Sie fürchten um das Wasser, dass ihre Turbinen antreibt. Dies nicht nur wegen des Seewasserwerks, sondern auch wegen der angedachten ARA Seetal, die darauf basiert, dass das gesamte Schmutzwasser durch Kanalisationsrohre nach Wildegg geleitet wird – dem Aabach also gereinigtes Wasser aus den heutigen Kläranlagen entzogen würde.

Was die Befürchtungen der Kraftwerkbetreiber bezüglich des Seewasserwerks betrifft, sind sie beim Kanton auf taube Ohren gestossen: «Die geplante Seewassernutzung hat einen kaum messbaren Einfluss auf den Aabach, dadurch haben die Kraftwerksbetreiber am Aabach keine negativen Auswirkungen zu erwarten.»

Die jährliche Meisterschwander Wasserentnahme entspreche «einem starken Sommergewitter, das direkt auf die Seeoberfläche niedergeht». Weiter heisst es, «dass die Produktion von Trinkwasser aus dem Hallwilersee einem hohen öffentlichen Interesse und keinen gewinnstrebenden Überlegungen dient»