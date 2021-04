Meisterschwanden Glanzergebnis für das Strandbad Seerose – trotzdem steht in der Badi des «Kaiman-Burgers» ein Pächterwechsel an Letztes Jahr machte die Seebadi in Meisterschwanden ihr zweitbestes Ergebnis der letzten zehn Jahre. Bereits klar ist: 2022 endet die Pachtzeit der Erfinder des «Kaiman-Burgers». Anja Suter 14.04.2021, 05.00 Uhr

Viele Besucher: Ein Blick auf das Strandbad Seerose und den Sprungturm (rechts) im vergangenen Sommer. Michael Küng

Das Strandbad Seerose zählt zu den beliebten Plätzen am Hallwilersee und zieht Besucher von nah wie fern an. Wie sehr das auch während der Pandemie der Fall war, zeigt sich im Geschäftsbericht der «AG Strandbad Seerose Meisterschwanden am Hallwilersee». 2021 ist bereits das zweite Jahr in der 92-jährigen Geschichte der AG, in welchem die Generalversammlung coronabedingt nicht physisch durchgeführt werden kann. Die Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Unterlagen in schriftlicher Form.

Darin sind erfreuliche Neuigkeiten zu vermelden: «Trotz der Tatsache, dass die Strandbäder für die breite Öffentlichkeit erst am 6. Juni geöffnet werden konnten, wurde das zweitbeste Ergebnis der letzten zehn Jahren erreicht.» In Zahlen heisst dies: 35'320 Eintritte beziehungsweise Einnahmen in der Höhe von 196'910 Franken, die verbucht werden konnten. Aufgrund der Reisebeschränkung sei der Druck auf Aktivitäten auf und rund um den Hallwilersee sehr stark gewesen, «an den Top-5-Eintrittstagen waren zwischen 1300 und 1400 Eintritte zu verzeichnen».

2020 erzielte die AG Strandbad einen Jahresgewinn von 51 158 Franken (Vorjahr 37 810 Franken). Der um 35,3 Prozent gesteigerte Gewinn konnte durch den höheren Ertrag und den etwa gleichbleibenden Betriebsaufwand erzielt werden, heisst es im Geschäftsbericht. In diesem Jahr erhalten die Aktionäre ausserdem als Gegenleistung für die zwei entgangenen Generalversammlungs-Essen einen Gutschein über 100 Franken vom Seerose Resort & Spa.

Gefordert in der verkürzen Saison waren auch die Pächter des Strandbades: die Erfinder des «Kaiman-Burgers», Kurt Freudemann und Karin Schmitz.

Für die beiden war es die fünfte Saison im Strandbad Seerose. «Die coronabedingten Auflagen haben die Arbeit nicht unbedingt vereinfacht. Die Pächter haben aber weder ihren Enthusiasmus noch ihren Einfallsreichtum verloren», heisst es im Geschäftsbericht.

Die Zeit der beiden Pächter im Seerose-Paradies ist begrenzt. Das Pachtverhältnis mit Kurt Freudemann und Karin Schmitz läuft noch bis und mit Saison 2022, endet definitiv per 31.12.2022.

Unstimmigkeiten gab es bereits früher. So wurde im Oktober 2019 ein neuer Pächter gesucht, weil es verschiedene Auffassungen bezüglich der Geschäftsführung gab. Dass der Pachtvertrag bis Ende 2022 besteht, sei das Resultat aufgrund des Einigungsvorschlages einer Schlichtungsverhandlung vom Juni 2020, heisst es im Geschäftsbericht.



Investitionen seien im Berichtsjahr 2020 praktisch auf Eis gelegt worden, so der Geschäftsbericht. «Beim Eintrittssystem und Kassenautomat waren noch gewisse Modifikationen erforderlich. Wie die Zahlen zeigen, bewährt sich das System.» Am Verkaufsautomaten wurden 63 Prozent des Umsatzes gemacht, an der Handkasse 37 Prozent. Bei den Einzeleintritten betrug das Verhältnis 73 Prozent zu 27 Prozent. Erneuert werden soll der Sprungturm des Strandbades, dieser sei sanierungsbedürftig. «Der Verwaltungsrat hat sich entschieden, diesen zu demontieren und nach einer gründlichen Sanierung wieder zu montieren.» Die Arbeiten nähmen eine gewisse Zeit in Anspruch und bedürfen eines Baugesuches, welches momentan bei der Gemeindekanzlei aufliegt. Der Turm wurde aus Sicherheitsgründen bereits demontiert.

Einen richtigen «Run», erlebte das Stand-Up-Paddling. Beliebt sei das Angebot von Spin Out. Die Firma vermietet Boards und bietet Kurse an und veranstaltet Events. Viele Besucher würden jedoch zwischenzeitlich auch über ein eigenes Brett verfügen. «Es bedurfte einer gewissen Aufklärungsarbeit, dass der Einstieg in den See im nördlichen Bereich zu erfolgen hat und der abgegrenzte Badebereich aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden darf», heisst es im Bericht.