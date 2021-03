Meisterschwanden Im Internet gärtnern? Ein Seetaler macht es möglich Der Meisterschwander Raphaell Schär gründete die Firma MyFeld.ch. Ein virtueller Garten kostet 55 Franken pro Monat und bringt echtes Gemüse vor die Haustüre.

Anja Suter 23.03.2021

Im Online-Konfigurator können Nutzerinnen und Nutzer Gemüse, Früchte und Kräuter für ihren Garten auswählen. Zvg / Aargauer Zeitung

Vom Sofa aus Gemüse, Früchte und Kräuter anpflanzen. Etwas, das schier unmöglich scheint. Raphaell Schär (36) macht dies mit seiner Firma MyFeld.ch möglich. Bei ihm kann man sich einen Garten mit 16 Quadratmetern mieten und ihn online bepflanzen lassen. Nach dieser Vorlage entsteht dann ein Garten. Ein richtiger, mit Erde und Pflanzensamen.

Und sobald das Gemüse reif ist, wird es direkt in die heimische Küche geliefert. Die Idee zu diesem Konzept hat Schär aus dem Ausland. «Ich habe ein ähnliches Konzept in Österreich gesehen und mich gefragt, wieso es das hier noch nicht gibt.» Im letzten November gründete er seine Firma. Die Gärten, die bepflanzt werden, stehen nicht in Meisterschwanden, wo Schär zu Hause ist, sondern bei Bauern im Mittelland und der Innerschweiz.

«Wir sind momentan auch noch auf der Suche nach Partnern aus der Westschweiz, da wir auch Kundschaft aus dieser Region haben. Uns ist es wichtig, keine zu langen Transportwege zu haben», sagt der Gründer.



So wird online gegärtnert: Der Ablauf bei MyFeld.ch. YouTube/MyFeld.ch

Kunde kann seinen Garten via Webcam überwachen

Doch wie kommt das Gemüse vom Computerbildschirm bis vor die Haustüre? «Zuerst wählt man in unserem Konfigurator aus, welche Gemüse, Früchte oder Kräuter man anpflanzen möchte», erklärt Schär. Kundinnen und Kunden haben dabei die Wahl zwischen rund 30 verschiedenen Sorten. Was im Konfigurator angepflanzt wird, findet seinen Weg auch in die Erde.

Raphaell Schär ist der Gründer von MyFeld.ch. Zvg / Aargauer Zeitung

«Wir arbeiten für die Bewirtschaftung der Felder mit Bauern und Arbeitswerkstätten zusammen.»

Wenn das Wetter mitspielt, werden in zwei Wochen die ersten Produkte angepflanzt. Wer einen Garten mietet, kann ihn jederzeit auch durch eine Webcam beobachten. «Dank einer Software sieht jeder Kunde nur seinen Garten.»

Das Team von MyFeld.ch ­informiert zudem regelmässig über den aktuellen Stand auf dem Feld. «Dabei geht es nicht nur darum, dass die Kunden ­wissen, wann welches Produkt reif ist, sondern auch, wenn es einen Sturm gab oder wir wegen ­Trockenheit vermehrt giessen», sagt Schär.



Über 1000 von 3000 Feldern sind schon vergeben

Sind die bestellten Rüebli reif, werden sie direkt geerntet, vor Ort verpackt und von der Post abgeholt. So kann gewährleistet werden, dass jeder Kunde die Produkte erhält, die er angepflanzt hat. «Je nach Saison erhalten unsere Kunden von uns alle zwei Wochen Pakete mit ihren Produkten», sagt Schär.

Da die Menge der angepflanzten Produkte den aktuellen Bedarf übersteigen kann, gibt das Team auch Tipps für die perfekte Lagerung oder wie man die Produkte haltbar machen kann. Mit seinem Projekt möchte Schär die Kunden auch auf ­Regionalität und Saisonalität sensibilisieren. «Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, was hier wächst und wann es wächst.»

Von den 3000 Feldern sind noch 1835 verfügbar. Ein Feld gibt es für 55 Franken im Monat, die Mindestdauer eines Abonnements ist immer ein Jahr. «Zu unseren beliebtesten Produkten gehören Kartoffeln, Karotten und Peperoni», sagt Schär. Die meisten Kunden pflanzen verschiedene Produkte an, aber nicht alle. «Wir haben zum Beispiel ein veganes Restaurant, das sein Feld voller Brokkoli hat.»