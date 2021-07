Meisterschwanden Im Gasthof «Leue» endet eine Ära – doch die Löwen kochen weiter Heidi und Chrigel Eichenberger führen den Gasthof Löwen in Meisterschwanden seit bald 35 Jahren. Nun suchen sie einen Käufer für das Restaurant. Was mit dem «Leue» passiert, ist bisher noch unklar. Florian Wicki 12.07.2021, 05.00 Uhr

Mitte 2023 gehen Heidi und Chrigel Eichenberger, Wirtepaar des Gasthofs Löwen in Meisterschwanden, in den Ruhestand. zVg

Es tue schon ein wenig weh, sagt Chrigel Eichenberger wehmütig, spricht man ihn auf das baldige Ende des Gasthofs Löwen im Jahr 2023 an:

«Es ist das Ende eines grossen Lebensabschnitts.»

Damit müsse man sich gleichzeitig auch von vielen treuen Stammgästen verabschieden. Und das stimmt, wie man am Stammtisch sieht, der selbst am Mittwochnachmittag um 15 Uhr bis auf den letzten Platz besetzt ist.



Seit gut zwei Wochen hängt nun beim kleinen Parkplatz entlang der Hauptstrasse ein Schild, das den Gasthof ab Mitte 2023 zum Verkauf anbietet. Bereits jetzt wird im Dorf gemunkelt, dass der Verkauf bereits über die Bühne sei, was laut Eichenberger jedoch nicht stimmt. Bis jetzt seien schon ein oder zwei Interessenten vorbeigekommen, doch sei noch nichts in trockenen Tüchern. Genauso ist noch unklar, wie die Zukunft des «Leuen» aussieht; zu Beginn war es dem Wirtepaar noch wichtig, dass jemand den Betrieb weiterführt, wie Heidi Eichenberger erklärt:

«Es wäre schön, wenn der Gasthof Löwen dem Dorf erhalten bliebe.»

Inzwischen ist das Paar jedoch froh, wenn sie einen Käufer finden, unabhängig von dessen Absichten mit dem Gasthof. Sie hoffen aber, die letzten beiden Jahre mit dem bestehenden und überaus treuen Personal abschliessen zu können. Corona konnte dem Gasthof anders als anderen Gastronomie-Betrieben nicht viel anhaben, wenn auch dank Härtefallgeldern. Eichenbergers konnten die Zeit im Shutdown nutzen, führten Renovationen durch und nahmen sich ausnahmsweise auch mal Zeit für ein Hobby (Kochsendungen schauen) oder auch für die Familie.



Das Wirtepaar des Meisterschwandener Gashofs Löwen, Chrigel und Heidi Eichenberger, hier mit Tochter Stephanie (links) zVg

Begonnen hat die ganze Geschichte der Eichenbergers im «Leue» im Jahr 1986. Per 1. September – etwa einen Monat nach ihrer Hochzeit – mieteten sich die Frischvermählten im Gasthof ein, damals nur mit einem Dreijahresvertrag. Zwei Jahre später übernahmen sie den «Leue», wollten aufs Ganze gehen. Chrigel Eichenberger: «Ohne den damaligen Bankdirektor der Aargauischen Kantonalbank hätten wir den Gasthof nicht kaufen können.» Der fand, die Miete für den Gasthof könnten sie auch geradeso gut der Bank als Hypothekarzins bezahlen, und damit war die Sache im Kasten. Das wäre heute nicht mehr möglich, so Eichenberger:

«Heute muss man – gerade als neuer Gastronom – bereits 50 Prozent der Hypothekarsumme als Eigenmittel aufwerfen, das kann man sich doch nicht mehr leisten.»



Die Hochzeitsreise mussten die beiden folglich verschieben, das lag zeitlich nicht mehr drin neben dem Aufbau eines Gastronomiebetriebs. Und auch sonst hat das Wirtepaar in den letzten 35 Jahren so einiges für den Gasthof geopfert, blieb doch im Sechstagebetrieb kaum Freizeit, da von Dienstag bis und mit Sonntag alle Hände im Betrieb benötigt werden, und am Montag dann Einkäufe und die ganze Büroarbeit erledigt werden müssen.



Und doch wollen sich Heidi und Chrigel Eichenberger nicht beklagen, sie hatten schöne Jahre im «Leuen». Besonders in Erinnerung bleibt das 30-jährige Jubiläum 2016 und der dazugehörende Tag der offenen Tür, an dem die beiden mit Liebeserklärungen ihrer Stammkundschaft überhäuft wurden und statt der erwarteten 150 Gäste über 400 gekommen sind: «Wie ein kleines Dorffest», so Chrigel Eichenberger. Und seine Frau ergänzt:

«Wir haben an diesem Tag stundenlang geweint vor Freude. Der Stammtisch und die ganze Kegelbahn waren mit Blumen und Präsenten gefüllt, die unsere Gäste uns mitgebracht haben.»



Besonders unter den Stammgästen hat das Wirtepaar eine treue Schar an Freunden gewonnen, die in guten wie in schlechten Zeiten und manchmal auch mehrmals täglich im «Leuen» erscheinen. Bis sie nicht mehr kommen, und das seien auch die härtesten Momente in den letzten 35 Jahren gewesen, wie immer, wenn man seine Freunde überlebt. Heidi Eichenberger: «Wir haben schon viele Stammgäste verloren, junge wie alte.»

Da zeige sich jeweils eine besondere Art von Respekt unter den Gästen, wie sie weiter erklärt:

«Wir haben Stammgäste, die immer am selben Platz sitzen. Und wenn einer gestorben ist, bleibt der Platz wochenlang unbesetzt, niemand setzt sich dann dahin.»

Sie stockt: «Man wartet dann gespannt und fragt sich, ob er nicht doch plötzlich durch die Tür tritt. Dann realisiert man, dass er nicht mehr kommt, und dann fliessen manchmal auch Tränen.»



Diese Verbundenheit zu dem Stammgästen ist es auch, was Chrigel und Heidi Eichenberger am meisten vermissen werden, wenn sie die Tore ihres Gasthofs Mitte 2023 – dann nach 37 Jahren – schliessen und in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ganz verloren geht sie jedoch nicht: Erstens haben sich die beiden für den Ruhestand eine nette Wohnung – natürlich mit grosser Kochinsel – einen Steinwurf weit weg vom «Leuen» gekauft, wären in Zukunft also öfters auf der anderen Seite des Tresens anzutreffen, sollte ein neues Lokal im «Leuen» einziehen.

Und zweitens haben die beiden jetzt schon versprochen, ihre Freunde in der neuen Wohnung zum gemeinsamen Kochen einzuladen. So kochen die Löwen auch in Zukunft weiter, egal, was auch immer mit ihrem Gasthof passiert.