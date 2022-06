Meisterschwanden beantragt Kredit für Ukraine-Geflüchtete

Meisterschwanden Gemeinderat beantragt Kredit von 300'000 Franken für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine An der Sommergmeind vom 29. Juni entscheidet der Souverän vorsorglich über einen Kredit, damit der Gemeinderat über die Unterbringung von Geflüchteten entscheiden kann. Im Vorfeld sorgte zudem die Sanierung der Hauptstrasse für viel Diskussionen. Anja Suter Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat von Meisterschwanden rechnet mit einer Aufnahmepflicht von ungefähr 90 Geflüchteten bis Ende 2022. Peter Schneider / KEYSTONE

Bis Ende Mai fanden 42 Geflüchtete in Meisterschwanden ein temporäres Zuhause. Sie wurden in privaten Haushalten und in von der Gemeinde gemieteten Unterkünften untergebracht. Der Gemeinderat rechnet damit, dass sich die Zahl der Geflüchteten, die Meisterschwanden zugewiesen werden, weiterhin erhöhen wird. Die voraussichtliche Aufnahmepflicht für die Gemeinde werde bis Ende 2022 ungefähr bei 90 Personen liegen, schreibt die Gemeinde in der Vorlage. Um in der Situation schnell und sinnvoll reagieren zu können, will die Gemeinde nun finanziell vorsorgen und beantragt an der Gemeinde einen Rahmenkredit von 300'000 Franken.