Meisterschwanden Gemeinde kämpft gegen Einweggrills und wildes Grillieren An warmen und schönen Sommertagen zieht es Badelustige und Grillfreunde ins Gebiet Zopf am Hallwilersee. Dort soll nun eine öffentliche Grillstelle gebaut werden.

Anja Suter 01.03.2021, 05.00 Uhr

In Meisterschwanden am "Zopf" will die Gemeinde eine Feurstelle bauen. Damit soll verhindert werden, dass Einweg-Grille verwendet werden. Anja Suter / Aargauer Zeitung

Es ist ein schönes Fleckchen Erde am Hallwilerseeufer beim «Zopf» in Meisterschwanden. «Das Gebiet ‹ Zopf› ist vor allem während des Sommers und an Wochenenden beliebt bei der Bevölkerung aus dem ganzen Kanton Aargau», heisst es im Baugesuch für eine Grillstelle. Doch würden sich viele Besucher nicht an die bestehenden Vorschriften halten. Die Natur werde übermässig mit wilden Feuerstellen belastet, mitgebrachte Einweggrills würden nicht entsorgt, sondern einfach liegen gelassen. «Die Gemeinde Meisterschwanden möchte diesem Wildwuchs aktiv entgegentreten und eine fixe Grillstelle einrichten, um den Besuchern eine legale Alternative zum totalen Grillverbot im Gebiet des Zopfs anbieten zu können», heisst es im Baugesuch.